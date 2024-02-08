حزب الله: استهدفنا قاعدة ميرون الجوية بصواريخ فلق وحققنا إصابات مباشرة

حزب الله: استهدفنا قاعدة ميرون الجوية بصواريخ فلق وحققنا إصابات مباشرة
التاريخ
2/8/2024 2:36:21 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قاعدة ميرون الجوية بصواريخ فلق وحقق بها إصابات مباشرة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
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