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حزب الله: استهدفنا قاعدة ميرون الجوية بصواريخ فلق وحققنا إصابات مباشرة

2/8/2024 2:36:21 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قاعدة ميرون الجوية بصواريخ فلق وحقق بها إصابات مباشرة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.







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