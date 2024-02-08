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الخارجية الأمريكية: سيكون من الكارثى تنفيذ عملية عسكرية في رفح دون تخطيط

2/8/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Youm7) اعلنت الخارجية الامريكية أنه سيكون من الكارثى تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة دون تخطيط أو قليل من التفكير بمنطقة تؤوى أكثر من مليون شخص، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على
قطاع غزة
منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







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