فاينانشيال تايمز: غزة تشهد أزمة إنسانية لا مثيل لها فى العصر الحديث

MENAFN - Youm7) ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن العدوان العسكرى الإسرائيلى المتواصل منذ أربعة أشهر على قطاع غزة المُحاصر أدى إلى مُحاصرة أكثر من نصف سكان القطاع فى قطعة ضيقة من الأرض بين الهجوم البرى الإسرائيلى والهجمات القادمة من البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الصحيفة -فى تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/- أن غزة تشهد أزمة إنسانية لا مثيل لها فى العصر الحديث، فى حين أعلنت إسرائيل أن قواتها ستستهدف مدينة رفح فى حملتها ضد حركة حماس، التى أفلت قادتها الكبار فى غزة من الاعتقال.





وأشارت الصحيفة إلى قول وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت يوم الاثنين الماضي:"إننا سنصل أيضًا إلى الأماكن التى لم نقاتل فيها بعد، وخاصة آخر مركز ثقل لا يزال فى أيدى حماس؛ وهو مدينة رفح".



وبحسب الصحيفة، فإن ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص مُحاصرين فى المدينة الحدودية الجنوبية - ويعانون بالفعل من ظروف قاسية وقصف متواصل - وليس لديهم مكان آخر يفرون إليه.



وقالت الصحيفة: إن مشاعر الخوف من الهجوم القادم تُهيمن فى مخيمات الخيام مترامية الأطراف فى رفح، والتى تهطل عليها أمطار الشتاء، حيث يعيش معظم النازحين بعد تقدم الجيش الإسرائيلى من الشمال إلى الجنوب وهدم ما لا يقل عن نصف مبانى القطاع.



بدورها قالت أم خالد عاشور، وهى أم لثلاثة أطفال- فى تصريح خاص لمراسل الصحيفة:" إن أطفالها كانوا يسألونها: "هل ستأتى الدبابات إلى رفح وتقتلنا كما فعلت فى الشمال؟!.. وأشارت إلى أنها فرت مع أسرتها من منزلها فى شمال غزة وتعيش حاليًا فى مدرسة تحولت إلى مأوى فى غرب رفح.. وقالت: "أحاول أن أطمئنهم بأن ذلك لن يحدث، لكنهم يرون الخوف فى عيني".



ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس/الأربعاء/ من أنه إذا أرسلت إسرائيل جيشها إلى رفح، فإن ذلك سيؤدى إلى تفاقم الكابوس الإنسانى بشكل كبير.



وقال جوتيريش ـــ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ــــ :" لقد أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى دمار وموت فى غزة على نطاق واسع وسرعة لم نشهدها من قبل إننى منزعج بشكل خاص من التقارير التى تُفيد بأن الجيش الإسرائيلى يعتزم التركيز بعد ذلك على رفح، حيث يتم الضغط على مئات الآلاف من الفلسطينيين فى بحث يائس عن الأمان".



وتظهر صور الأقمار الصناعية الحديثة وبيانات الرادار -حسبما أبرزت الصحيفة- حجم الأضرار التى لُحقت بالمبانى ومدى الضغط على سكان غزة فى رفح ومخاطر أى عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق فى المنطقة المكتظة بالسكان.



وفى رفح، قالت لمى، ابنة عاشور البالغة من العمر خمس سنوات، فى خوف أسوأ من الموت، وسألت:" ماما لو استشهدت هتدفنينى هنا فى رفح وترجعى من غيرى وتتركينى هنا وحدي؟!



وتظهر بيانات الرادار أن والدتها ليس لديها ما تعود إليه فى الشمال؛ حيث تم تدمير حوالى 80% من المنازل والمبانى فى شمال غزة.



وأوضحت "فاينانشيال تايمز" فى تقريرها أن الجيش الإسرائيلى طالب المدنيين، عندما اجتاح غزة، بالتوجه جنوبًا - وقد فعل معظمهم ذلك، وتوجهوا أولاً إلى خان يونس، ثانى أكبر مدينة فى غزة ومعقل حماس ثم، فى أوائل ديسمبر الماضي، بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية عملياتها فى خان يونس، التى كانت بحلول ذلك الوقت مكتظة بمئات الآلاف من النازحين داخلياً وتعرضت المدينة للدمار بحلول منتصف يناير، بعد ذلك، فر المدنيون جنوباً إلى رفح.



وتابعت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى يرى فى رفح الملاذ الأخير لقادة حماس، ولذلك قصف عدة مواقع فى رفح، بما فى ذلك شن هجمات مكثفة فى هذا الأسبوع وعادةً ما كانت الضربات الجوية تسبق المناورات البرية.



وخلال الحرب، سعى سكان غزة إلى الاحتماء فى منازلهم والفرار عبر طرق الإخلاء الخطيرة والوصول إلى المستشفيات المتبقية العاملة ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعيشون فى رفح، هناك خيارات أقل فى ظل ظروف شديدة الصعوبة.. حسب قول الصحيفة التى أكدت أن مدينة رفح تغيرت بفعل طوفان النازحين قسراً من الشمال؛ حيث يعيش البعض مع الأصدقاء أو الأقارب، عشرات منهم فى شقة واحدة، ويتناوب الرجال والنساء على النوم، فى حين وصف أحد الأشخاص الوضع؛ قائلًا: "إننا نعيش مثل السردين فى علبة"!.



ويلجأ معظم النازحين إلى الاحتماء فى الخيام الواسعة التى تمتد الآن من الطرف الجنوبى الغربى لرفح، إلى قرب البحر فى الغرب؛ حيث المياه الجارية نادرة والمراحيض تفيض والطعام الطازج باهظ الثمن بالنسبة لمعظم الناس، فضلًا عن أن إسرائيل تفرض حصاراً على القطاع منذ بدء الحرب، ولم تدخل إليه سوى مساعدات محدودة؛ ويعتمد الناس على عمليات تسليم متقطعة للأغذية والأدوية التى تنقلها بالشاحنات الأمم المتحدة وغيرها.



ومضت الصحيفة البريطانية تصف فى تقريرها الوضع فى رفح وقالت: المحلات التجارية فارغة فى ميدان العودة وسط رفح عشرات الآلاف من الناس يعيشون فى الشوارع والطريق الرئيسى الذى يمتد خمسة كيلومترات من الساحة إلى البحر مزدحم باستمرار العديد من المدارس، التى تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أصبحت الآن ملاجئ، كل منها تؤوى الآلاف.