تقرير جديد للأمم المتحدة: سكان غزة معرضون للمجاعة والمرض والموت

MENAFN - Youm7) وسط مزيد من القتال في أنحاء غزة يوم الخميس، بما في ذلك تقارير عن غارات جوية مميتة في رفح، ردد كبير مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، مخاوف دولية واسعة النطاق بشأن المزيد من تصعيد الصراع.

وقال جريفيث على موقع X، تويتر سابقًا: "بينما تتوغل الحرب في غزة في رفح ، فإنني أشعر بقلق بالغ بشأن سلامة ورفاهية العائلات التي تحملت ما لا يمكن تصوره بحثًا عن الأمان.

وأشار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى مخاوف خاصة بشأن ما يقدر بنحو 300 ألف شخص في شمال غزة الذين انقطعوا عن المساعدات في الغالب وحيث تظهر تقييمات الأمن الغذائي أكبر الاحتياجات".

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مدينة غزة شمال القطاع ليست كافية لمنع حدوث مجاعة، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى "وصول أسرع ومستدام"، آخر مرة تمكنت فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، من تنفيذ عملية توزيع المواد الغذائية في شمال وادي غزة كانت في 23 يناير، وفقا لآخر تحديث للوضع أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية ليلة الخميس في رفح خلفت 14 قتيلا، من بينهم 5 أطفال.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتشار العنف في غزة، والذي دخل الآن شهره الخامس، وأخبر الدول الأعضاء، إنه "يشعر بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم التركيز بعد ذلك على رفح، حيث يتواجد مئات الآلاف من المدنيين"، لقد تم الضغط على الفلسطينيين في بحث يائس عن الأمان.

وشدد السيد غوتيريش على أن "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" هو وحده الذي يمكن أن يساعد في تحقيق السلام، إلى جانب "إجراءات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين".

وحذر مجتمع الإغاثة من أن المزيد من الأعمال العدائية في محافظة رفح، حيث يعيش الآن ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص، من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح.

وقال جريفيث، وهو رئيس الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة ورئيس مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة، "أوتشا": "إن أكثر من نصف سكان غزة محشورون في رفح، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها في الأصل 250 ألف نسمة وتقع على حدود مصر، إن ظروفهم المعيشية مزرية، إنهم يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ويطاردهم الجوع والمرض والموت .

وفي معرض تسليط الضوء على اليأس المتزايد الذي يشعر به الملايين من سكان غزة الذين شردتهم أعمال العنف - والإحباط الذي تشعر به فرق الإغاثة التي تحاول مساعدتهم - حذر جريفيث من أن أي انتشار إضافي للقتال يمكن أن يخلق المزيد من العقبات أمام جهود الإغاثة التي أعاقتها بالفعل الهجمات المتكررة للقوات الإسرائيلية، القيود المفروضة على الوصول والبنية التحتية المتضررة.

وتشير آخر تقييمات التغذية التي أجراها العاملون في المجال الإنساني إلى أن خطر المجاعة في غزة يتزايد يوما بعد يوم.

وكان قد أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير منظمة الصحة العالمية، إن نصف سكان قطاع غزة نازحون فى مدينة رفح، مؤكدا على أن المستشفيات الستة بالمدينة أصبحت مكتظة للغاية.



























