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بغداد: نناقش جدولة إنهاء مهمة التحالف الدولى.. وخارجية أمريكا: نحترم سيادة العراق

2/8/2024 2:36:18 PM
(MENAFN- Youm7) اعلن المتحدث باسم الجيش العراقى
أن اللجنة العسكرية الثنائية بين بغداد وواشنطن ستستأنف اعمالها الاحد المقبل، مؤكدا أن اللجنة ستناقش جدولة إنهاء مهمة التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة في البلاد ،
حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

بينما أكدت الخارجية الامريكية على
احترامها الكامل للسيادة العراقية وأن بغداد انتقدت هجمات الجماعات الموالية لإيران على القوات الامريكية، وأن ضربات القوات الامريكية ليست انتهاكا للسيادة العراقية بل تستهدف تحجيم قوة الجماعات الموالية لإيران وـنها ستواصل استهداف إذا استمرت فى تديداتها.








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