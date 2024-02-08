بغداد: نناقش جدولة إنهاء مهمة التحالف الدولى.. وخارجية أمريكا: نحترم سيادة العراق

(MENAFN
- Youm7) اعلن المتحدث باسم الجيش العراقى
أن اللجنة العسكرية الثنائية بين بغداد وواشنطن ستستأنف اعمالها الاحد المقبل، مؤكدا أن اللجنة ستناقش جدولة إنهاء مهمة التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة في البلاد ،
حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
بينما أكدت الخارجية الامريكية على
احترامها الكامل للسيادة العراقية وأن بغداد انتقدت هجمات الجماعات الموالية لإيران على القوات الامريكية، وأن ضربات القوات الامريكية ليست انتهاكا للسيادة العراقية بل تستهدف تحجيم قوة الجماعات الموالية لإيران وـنها ستواصل استهداف إذا استمرت فى تديداتها.
MENAFN08022024000132011024ID1107830021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.