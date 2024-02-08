برى يؤكد التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701 ويشدد على ضرورة تعزيز الجيش

MENAFN - Youm7) أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى التزام لبنان بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولى 1701، مشددا على ضرورة تعزيز الجيش اللبنانى عددا وعدة والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوفد فرنسى ضم المدير العام للشئون السياسية فى وزارة الخارجية فريدريك موندولينى والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية فى وزارة الدفاع أليس ريفو ونائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى وزارة الخارجية ايمانويل سوكه وعدد من المستشارين فى وزارتى الدفاع والخارجية الفرنسية بحضور السفير الفرنسى فى لبنان هيرفيه ماجرو. كما شارك فى اللقاء مستشار رئيس المجلس النيابى الدكتور محمود برى.



وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة .







