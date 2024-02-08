Friday, 09 February 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برى يؤكد التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701 ويشدد على ضرورة تعزيز الجيش

2/8/2024 2:36:18 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى التزام لبنان بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولى 1701، مشددا على ضرورة تعزيز الجيش اللبنانى عددا وعدة والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوفد فرنسى ضم المدير العام للشئون السياسية فى وزارة الخارجية فريدريك موندولينى والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية فى وزارة الدفاع أليس ريفو ونائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى وزارة الخارجية ايمانويل سوكه وعدد من المستشارين فى وزارتى الدفاع والخارجية الفرنسية بحضور السفير الفرنسى فى لبنان هيرفيه ماجرو. كما شارك فى اللقاء مستشار رئيس المجلس النيابى الدكتور محمود برى.


وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة .









MENAFN08022024000132011024ID1107830020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث