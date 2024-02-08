برى يؤكد التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701 ويشدد على ضرورة تعزيز الجيش

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- Youm7) أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى التزام لبنان بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولى 1701، مشددا على ضرورة تعزيز الجيش اللبنانى عددا وعدة والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوفد فرنسى ضم المدير العام للشئون السياسية فى وزارة الخارجية فريدريك موندولينى والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية فى وزارة الدفاع أليس ريفو ونائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى وزارة الخارجية ايمانويل سوكه وعدد من المستشارين فى وزارتى الدفاع والخارجية الفرنسية بحضور السفير الفرنسى فى لبنان هيرفيه ماجرو. كما شارك فى اللقاء مستشار رئيس المجلس النيابى الدكتور محمود برى.
وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة .
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