وزير التعليم يكلف هالة عبد السلام برئاسة الإدارة المركزية للتعليم العام

(MENAFN
- Youm7) أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بتكليف الدكتورة هالة عبد السلام مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد برئاسة الإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة مع تكليف محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف لمحافظة بورسعيد.
وتولت هالة عبدالسلام خفاجي منصب الإدارة العامة للموهوبين عام 2015، ثم رئيسا للإدارة المركزية للتربية الخاصة عام 2016،ثم مشرفا علي الإدارة المركزية للتعليم الأساسي عام 2019 و مديرا لتعليم بورسعيد عام 2022.
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