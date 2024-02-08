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وزير التعليم يكلف هالة عبد السلام برئاسة الإدارة المركزية للتعليم العام

2/8/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بتكليف الدكتورة هالة عبد السلام مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد برئاسة الإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة مع تكليف محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف لمحافظة بورسعيد.



وتولت هالة عبدالسلام خفاجي منصب الإدارة العامة للموهوبين عام 2015، ثم رئيسا للإدارة المركزية للتربية الخاصة عام 2016،ثم مشرفا علي الإدارة المركزية للتعليم الأساسي عام 2019 و مديرا لتعليم بورسعيد عام 2022.
















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