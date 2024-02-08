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نقابة مهندسى القاهرة تكشف دراستها لـ 78 ألف ملف لتقنين مبان مخالفة.. صور

2/8/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة، حفلا لاختتام أعمال لجان التصالح لقانون 17 لسنة 2019، حيث كرمت النقابة رؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمحافظة القاهرة وقدمت لهم الشكر لما بذلوه خلال الفترة الماضية .
وأوضح المهندس حسام الدين عفيفي رئيس نقابة مهندسين القاهرة بأن النقابة دائماً وأبدا ستستمر وتمد يد العون في تسهيل أية عقبات لصالح المواطن والدولة ودعم المهندسين وخدمتهم بكل الأمكانيات المتاحة.
وتقدم عفيفي بالشكر للمهندس ماير جرجس صاحب فكرة إقامة اليوم، كما شكر أعضاء اللجنة، وقال: نعتز ونفتخر بتكريم المهندسين لمجهوداتهم الكبيرة في ملفات التصالح، وأضاف: لقد تفانوا بالعمل بكل طاقتهم لانهاء أعمال اكثر من ستون الف ملف تم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال المهندس ماير جرجس رئيس لجنة مزاولة المهنة والأمين العام المساعد بنقابة مهندسين القاهرة بأن منذ تكليفه لإدارة الملف من داخل النقابة تم ترسيخ أربعة مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت، وهى العمل لصالح المواطن والصالح العام لمصرنا الحبيبة ولصالح نقابة المهندسين المصرية والتأكيد على مبدأ أحترام حق الزمالة ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع المهندسين، مشيرا إلي أنه في الفترة السابقة من خلال التعاون مع
نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة تم دراسة مايقرب من 78.000 ملف.
وأضاف: أن نسبة ملفات القبول منها مايقرب من 22.000 ملف، منها مواطنون سددوا بالقيمة الإجمالية مستفيداً بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررة، ومنهم من استأنف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية وباقى أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفض لا تنطبق عليها شروط التصالح طبقاً للائحة التنفيذية السابقة وألتى قد يسمح بأعادة النظر فيها والبت بعد دراستها طبقاً للائحة القانون الجديد واشتراطاته ونسبة أخرى تقترب من 30.000 ألف ملف تم دراستها ومعاينتها وصدور نموذج 6 لاستيفاء المستندات اللازمة والتى سيتم فى الفترة المقبلة .
واختتم جرجس بأن التصالح هو ترخيص ضمنى بأثر رجعى بتقنين أوضاع المبانى المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأية نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحتة قد أستفاد من رفع قيمة العقارالخاص به وذلك لأضافة الشرعية القانونية للعقار وذلك بعد التأكد التام من سلامة العقار وعدم وجود أية خطورة على الأرواح أوالممتلكات .
وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل الشكر للقيادة السياسية الحكيمة ألتى ترسخ مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الأداري وكذا الشكر محافظ القاهرة و نواب المحافظ وسكرتيري العموم و رؤساء الأحياء وجميع فريق العمل الذي تعاون في أخراج هذا المجهود لافتا ان الفترة القادمة هي بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفائة مضاعفة وسرعة اتمام أعمال غير مسبوقة مستندين علي الدروس المستفادة والخبرات السابقة ألتى تم أكتسابها بالعمل بالقانون السابق .

أعضاء لجنة التصالح بنقابة المهندسين مع مسؤولى المحافظة

جانب من التكريم

حفل اختتام أعمال لجان التصالح لقانون 17 لسنة 2019

حفلا لاختتام أعمال لجان التصالح لقانون 17 لسنة 2019








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