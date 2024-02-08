Friday, 09 February 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف حجم إنتاج مصر من الثروة السمكية.. الأولى عربيًا وأفريقيا

2/8/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) الثروة السمكية أحد اهم مصادر البروتين، ولذا اتجهت الدولة إلى تنمية الثروة السمكية ، عن طريق إنشاء العديد من مزارع الأسماك والاهتمام بجودة الأسماك المرباة فيها، حيث أن 80% من إنتاج مصر يتمثل في المزارع السمكية.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:



1- إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك بلغ حوالي 2 مليون طن .



2- قطاع الثروة السمكية من القطاعات التي حققت اكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 85%.



3- يتم استيراد بعض الأصناف الغير متوافرة في مصر، و تصدير أنواع أخرى إلى دول الخليج، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.



‎4- انتاج مصر من الأسماك ينقسم إلى 20% من المصادر الطبيعية المتمثلة في البحرين الحمر والمتوسط ومياه نهر النيل، و80% من المزارع السمكية.



5- مصر الأولى عربيا وأفريقيا في إنتاج الأسماك، و في المرتبة السادسة عالميا و المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.


















MENAFN08022024000132011024ID1107830017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث