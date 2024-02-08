تعرف حجم إنتاج مصر من الثروة السمكية.. الأولى عربيًا وأفريقيا

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- Youm7) الثروة السمكية أحد اهم مصادر البروتين، ولذا اتجهت الدولة إلى تنمية الثروة السمكية ، عن طريق إنشاء العديد من مزارع الأسماك والاهتمام بجودة الأسماك المرباة فيها، حيث أن 80% من إنتاج مصر يتمثل في المزارع السمكية.
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك بلغ حوالي 2 مليون طن .
2- قطاع الثروة السمكية من القطاعات التي حققت اكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 85%.
3- يتم استيراد بعض الأصناف الغير متوافرة في مصر، و تصدير أنواع أخرى إلى دول الخليج، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.
4- انتاج مصر من الأسماك ينقسم إلى 20% من المصادر الطبيعية المتمثلة في البحرين الحمر والمتوسط ومياه نهر النيل، و80% من المزارع السمكية.
5- مصر الأولى عربيا وأفريقيا في إنتاج الأسماك، و في المرتبة السادسة عالميا و المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
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