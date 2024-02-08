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هيئة الدواء تنظم ورشة عمل حول أحدث الأساليب العالمية لمكافحة الغش التجارى

2/8/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت هيئة الدواء المصرية ، ورشة عمل حول أحدث الأساليب العالمية لمكافحة ظاهرة الغش التجاري في سوق الدواء، التي انعقدت تحت عنوان "مكافحة تزييف الأدوية"، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء متعددة الجنسية.



وخلال فعاليات الافتتاح، أكدت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدارات، أهمية مثل هذه التدريبات لتطوير قدرات العاملين بالهيئة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجهات العالمية لمواكبة أحدث التغيرات في مجال مكافحة الغش التجاري عالميًا وكيفية الاستفادة من تلك الخبرات محليًا.



فيما أكد الدكتور محمد سويلم، مدير شركة فياترس لمنطقة مصر ودول شمال أفريقيا، على أهمية دور هيئة الدواء المصرية في مواجهة ظاهرة الغش التجاري وإحكام الرقابة على سوق الدواء في مصر، مشيدًا بجهود الهيئة والعاملين بالقطاع.



وخلال الورشة قدم عدد من الخبراء الدوليين، محاضرات حول أحدث التقنيات والممارسات العالمية في كيفية مواجهة ومنع الغش في مجال الدواء، كما تم تبادل الخبرات والنقاشات بين العاملين بالهيئة والخبراء حول الآليات المتبعة محليًا ودوليًا لمكافحة الغش التجاري للدواء، لضمان دواء آمن وفعال للمرضى حرصًا على سلامتهم.



يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية لمواكبة التغيير في سوق العمل المحلي والدولي، وتماشيًا مع أحدث معايير كفاءة الأداء الدولية في تفتيش المصانع وسلسلة التصنيع وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».
















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