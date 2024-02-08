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تكليف راندة شاهين للعمل بالجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار

2/8/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قراراً بتكليف الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة للعمل بالجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار،



إضافة الى تكليف أحمد عبد الحميد البرعي وكيل مديرية التربية بمحافظة بورسعيد بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية وهاني عنتر، كبير معلمين بمحافظة الجيزة،
بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وتكليف محمد بدر، مدير الشئون القانونية بالقاهرة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.



وخالد حمدان مدير إدارة الشروق التعليمية وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية لمنصب مدير مديرية دمياط، وعبد العظيم هلال وكيل إدارة أجا بالدقهلية وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط، وأحمد عبد الحليم برعى وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، طاهر الغرباوى، وكيلا لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
















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