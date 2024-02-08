تكليف راندة شاهين للعمل بالجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار

(MENAFN
- Youm7) أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قراراً بتكليف الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة للعمل بالجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار،
إضافة الى تكليف أحمد عبد الحميد البرعي وكيل مديرية التربية بمحافظة بورسعيد بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية وهاني عنتر، كبير معلمين بمحافظة الجيزة،
بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وتكليف محمد بدر، مدير الشئون القانونية بالقاهرة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
وخالد حمدان مدير إدارة الشروق التعليمية وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية لمنصب مدير مديرية دمياط، وعبد العظيم هلال وكيل إدارة أجا بالدقهلية وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط، وأحمد عبد الحليم برعى وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، طاهر الغرباوى، وكيلا لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
MENAFN08022024000132011024ID1107830015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.