جوتيرش: من مصلحة إسرائيل ضمان نجاح مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين

جوتيرش: من مصلحة إسرائيل ضمان نجاح مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين
التاريخ
2/8/2024 2:36:10 PM
(MENAFN
- Youm7) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية أشعر بالقلق البالغ بشأن تقارير تشير إلى استعداد إسرائيل لمهاجمة رفح التي تؤوي آلاف النازحين.
وأكد انه من مصلحة إسرائيل ضمان نجاح مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين، وأدان خلال المؤتمر الصحفى انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة.
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