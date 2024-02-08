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جوتيرش: من مصلحة إسرائيل ضمان نجاح مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين

2/8/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية أشعر بالقلق البالغ بشأن تقارير تشير إلى استعداد إسرائيل لمهاجمة رفح التي تؤوي آلاف النازحين.

وأكد انه من مصلحة إسرائيل ضمان نجاح مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين، وأدان خلال المؤتمر الصحفى انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة.








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