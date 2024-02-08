الفاتيكان: نأمل فى اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Youm7) أعرب أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين عن الأمل فى التوصل إلى اتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل بناء على مقترح اجتماع باريس بين قادة أجهزة الاستخبارات، والتوصل إلى حل للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار لبدء المفاوضات والتوصل إلى حل نهائى للقضية.
وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم/الخميس/، أن هذا التصريج جاء فى أعقاب، إعلان الكرسى الرسولى عن مكالمة هاتفية أجراها البابا فرنسيس مع بطريرك اللاتين فى القدس، الكاردينال پييرباتيستا پيتساباللا.
وقال بارولين إن "صلاة البابا فرنسيس، لا تنقطع، كما أن اهتمامه بالمناطق المتضررة جرّاء الصراعات يبقى مستمراً، بفضل المعلومات التى ترده من ممثليها أو من خلال الاتصالات التى يجريها شخصياً، سواء أكان بالمكالمات الهاتفية، الرسائل أو الاجتماعات".
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