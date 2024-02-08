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الفاتيكان: نأمل فى اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار

2/8/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين عن الأمل فى التوصل إلى اتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل بناء على مقترح اجتماع باريس بين قادة أجهزة الاستخبارات، والتوصل إلى حل للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار لبدء المفاوضات والتوصل إلى حل نهائى للقضية.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم/الخميس/، أن هذا التصريج جاء فى أعقاب، إعلان الكرسى الرسولى عن مكالمة هاتفية أجراها البابا فرنسيس مع بطريرك اللاتين فى القدس، الكاردينال پييرباتيستا پيتساباللا.


وقال بارولين إن "صلاة البابا فرنسيس، لا تنقطع، كما أن اهتمامه بالمناطق المتضررة جرّاء الصراعات يبقى مستمراً، بفضل المعلومات التى ترده من ممثليها أو من خلال الاتصالات التى يجريها شخصياً، سواء أكان بالمكالمات الهاتفية، الرسائل أو الاجتماعات".







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