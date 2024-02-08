أمريكا تُخصص مكأفاة تصل لـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عصابة هايف لبرامج الفدية

MENAFN - Youm7) خصصت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدى إلى تحديد موقع أى فرد يشغل منصباً قيادياً فى عصابة "هايف" لبرامج الفدية (Hive) وهى مجموعة جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/، أن واشنطن تخصص أيضا مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار أمريكى مقابل معلومات تؤدى إلى اعتقال أو إدانة أى فرد فى أى بلد يتآمر للمشاركة أو محاولة المشاركة فى نشاط عصابة الفدية.

وأفادت الوزارة بأن هذه العصابة استهدفت ضحايا فى أكثر من 80 دولة بما فى ذلك الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه بدءاً من أواخر يوليو 2022 اخترق مكتب التحقيقات الفيدرالى شبكات كمبيوتر Hive وحصل على مفاتيح فك التشفير الخاصة بها، وعرضها على الضحايا فى جميع أنحاء العالم مما منع الضحايا من الاضطرار إلى دفع ما يصل إلى 130 مليون دولار من الفدية المطلوبة.

وأكدت الخارجية الأمريكية مواصلة "العمل مع الحلفاء والشركاء لتعطيل وردع الجهات الفاعلة فى برامج الفدية التى تهدد العمود الفقرى لاقتصاداتنا والبنية التحتية الحيوية".