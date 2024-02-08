أمريكا تُخصص مكأفاة تصل لـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عصابة هايف لبرامج الفدية

(MENAFN
- Youm7) خصصت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدى إلى تحديد موقع أى فرد يشغل منصباً قيادياً فى عصابة "هايف" لبرامج الفدية (Hive) وهى مجموعة جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/، أن واشنطن تخصص أيضا مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار أمريكى مقابل معلومات تؤدى إلى اعتقال أو إدانة أى فرد فى أى بلد يتآمر للمشاركة أو محاولة المشاركة فى نشاط عصابة الفدية.
وأفادت الوزارة بأن هذه العصابة استهدفت ضحايا فى أكثر من 80 دولة بما فى ذلك الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه بدءاً من أواخر يوليو 2022 اخترق مكتب التحقيقات الفيدرالى شبكات كمبيوتر Hive وحصل على مفاتيح فك التشفير الخاصة بها، وعرضها على الضحايا فى جميع أنحاء العالم مما منع الضحايا من الاضطرار إلى دفع ما يصل إلى 130 مليون دولار من الفدية المطلوبة.
وأكدت الخارجية الأمريكية مواصلة "العمل مع الحلفاء والشركاء لتعطيل وردع الجهات الفاعلة فى برامج الفدية التى تهدد العمود الفقرى لاقتصاداتنا والبنية التحتية الحيوية".
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