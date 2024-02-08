روسيا تعلن تبادل 100 أسير مع أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنها أجرت تبادلاً مع أوكرانيا شمل 100 أسير حرب، وذلك بعد أكثر من أسبوع من عملية مماثلة شملت نحو 200 جندي لدى كل من الجانبين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوزارة: فى الثامن من فبراير، إثر مفاوضات، عاد 100 جندى روسى كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 100 أسير حرب من القوات الأوكرانية.
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