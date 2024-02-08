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روسيا تعلن تبادل 100 أسير مع أوكرانيا

2/8/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنها أجرت تبادلاً مع أوكرانيا شمل 100 أسير حرب، وذلك بعد أكثر من أسبوع من عملية مماثلة شملت نحو 200 جندي لدى كل من الجانبين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



وقالت الوزارة: فى الثامن من فبراير، إثر مفاوضات، عاد 100 جندى روسى كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 100 أسير حرب من القوات الأوكرانية.












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