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كيربى: أى عملية عسكرية كبيرة فى ظل الظروف الحالية فى رفح ستكون بمثابة كارثة

2/8/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربى، إن أى عملية عسكرية كبيرة فى ظل الظروف الحالية فى رفح ستكون بمثابة كارثة على المدنيين هناك ولن ندعمها.

وأكد كيربى أن الوزير بلينكن عبر بوضوح عن مكامن قلق الولايات المتحدة بشأن أى عملية فى رفح، مشيرا إلى أن واشنطن تعتقد أن أى عملية عسكرية لا تأخذ فى الاعتبار سلامة أكثر من مليون فلسطينى فى رفح ستكون بمثابة كارثة، موضحا أن واشنطن متفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة أطول وإطلاق سراح الرهائن.

وأوضح كيربى أن أجزاء من رد حماس كانت إيجابية للغاية وأخرى نعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من العمل.







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