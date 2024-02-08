كيربى: أى عملية عسكرية كبيرة فى ظل الظروف الحالية فى رفح ستكون بمثابة كارثة

(MENAFN
- Youm7) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربى، إن أى عملية عسكرية كبيرة فى ظل الظروف الحالية فى رفح ستكون بمثابة كارثة على المدنيين هناك ولن ندعمها.
وأكد كيربى أن الوزير بلينكن عبر بوضوح عن مكامن قلق الولايات المتحدة بشأن أى عملية فى رفح، مشيرا إلى أن واشنطن تعتقد أن أى عملية عسكرية لا تأخذ فى الاعتبار سلامة أكثر من مليون فلسطينى فى رفح ستكون بمثابة كارثة، موضحا أن واشنطن متفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة أطول وإطلاق سراح الرهائن.
وأوضح كيربى أن أجزاء من رد حماس كانت إيجابية للغاية وأخرى نعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من العمل.
MENAFN08022024000132011024ID1107830010
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.