عمر الأيوبى يكتب : الإخلاص والعدالة طريق التوأم للنجاح مع الفراعنة

MENAFN - Youm7) حسام حسن حقق حلم حياته بتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر، وتنتظر الجماهير منه الكثير في تحقيق أحلامها وامانيها في حصد البطولات و لصعود لكأس العالم وتكوين منتخب مصري قوى يستعيد هيبته في القارة السمراء وعلى المستوى العالمى .

اختيار حسام حسن من أهم وافضل القرارات في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة ، لأنه منطقى ان يكون مكان الاساطير قيادة بلادها خاصة عندما يمتلكون المؤهلات للعمل في المكان الذى يختارون له ، وحسام حسن بعيدا عن كونه من اهم لاعبى مصر وافريقيا

لسنوات طويلة ، فهو مدرب كفء حقق نجاحات كبيرة في الفرق التي تولى تدريبها ، وخبراته وشخصيته تجعل الرهان عليه كسبان خاصة وان المنتخب العمل فيه أسهل من الأندية ، حيث تتوفر الإمكانيات المالية والاختيارات كثيرة للاعبين في كل المراكز

وتحتاج فقط رؤية وتركيز واجتهاد ونظام عمل واضح، وقبل كل ذلك عدالة في الاختيارات للاعبين بعيدا عن اى حسابات غير المستوى في الملعب .

واذا كان الكلام عن حسام حسن يعطى مؤشرات تفاؤل وأمل في طريق تصحيح المسار ، فوجود توأمه إبراهيم حسن في منصب مدير الكرة للمنتخب الوطنى اختيار ممتاز لان المنتخب الوطنى يحتاج نجما كبيرا في هذا المنصب لفرض النظام والضوابط على الجميع بعدالة ، وإبراهيم حسن لم يكن لاعب عادى كما يصور البعض ان وجود التوأم فقط سر تواجده

في الأضواء لانه كان أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر لسنوات طويلة ، ومنصب مدير الكرة نجح فيه بشكل كبير خاصة في تجربتهم في نادى الزمالك والتي كانت في توقيت صعب واستطاع إعادة الانضباط لغرفة الملابس .

توليفة

الجهاز الفني للمنتخب الوطنى ، بوجود حسام وإبراهيم حسن ومعهم البورسعيدى

طارق سليمان نجم وسط المصرى السابق في منصب

المدرب العام.. والاسماعيلاوى سعفان الصغير الحارس الدولى الأسبق مدربا لحراس المرمى ووليد بدر صاحب الخبرات الكبيرة في الزمالك وبيراميدز والمصرى في منصب

المدير الإداري ،هي تشكيلة جيدة للخبرات يميزها انها الأكثر ثباتا واخلاصا مع بعضهم البعض ، بعيدا عن النفسيات والمؤمرات والكلام الذى دمر فرق ومنتخبات كثيرة ، وهذه المجموعة قادرة على تحقيق الكثير للكرة المصرية

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مطلوب من التوأم الاستمرار في ارتداء عباءة العدالة في التعامل مع جميع اللاعبين ، وعلى الجماهير التحلى بالهدوء و الصبر ، خاصة جمهور السوشيال ميديا التي لها

أنياب قوية ،

على الجميع الوقوف خلف منتخب مصر ودعمه مساندته حتى تتحقق الآمال والامنيات المنتظرة .





