رئيس الاتحاد الأفريقى للأثقال: مصر حوّلت البطولات القارية إلى عالمية

(MENAFN
- Youm7) أبدى خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال سعادته الكبيرة بمستوى التنظيم المصري لبطولة إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية حتى 10 فبراير الجاري.
وقال رئيس الاتحاد الإفريقي أن التنظيم المصري للبطولات مبهر ويضاهي أكبر البطولات العالمية في ظل امتلاك مصر بنية تحتية على أعلى مستوى ممكن .
وتوجه مهلهل بالشكر إلى الدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال على حسن الاستضافة للبطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس.
وضمت قائمة الدول المشاركة بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا
وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف .
وضمت قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في البطولة الإفريقية والتي أعلنها علاء حسن كامل كلا من نضال محمد علي في وزن 49 كيلو جرام ، أميرة عبدالرحمن في وزن 71 كيلو جرام ، و نعمة سعيد في وزن 76 كيلو جرام ، وسارة سمير وشمس أحمد محمد في وزن 81 كيلو جرام ، وفاطمة صادق وسمر سعيد حبش في وزن 87 كيلو جرام وحليمة عبدالعظيم في وزن فوق 87 كيلو جرام .
وفي الرجال ، ضمت قائمة منتخب مصر كلا من عبدالرحمن وحيد ونور محمد زكي في وزن 61 كيلو جرام ، أحمد سعيد في وزن 73 كيلو جرام ، وعبدالرحمن يونس في وزن 81 كيلو جرام ، وكريم أبو كحلة في وزن 89 كيلو جرام ، وياسر أسامة ومحمود حسن في وزن 102 كيلو جرام ، ورجب عبدالرحمن في وزن 109 كيلو جرام ، وعبدالرحمن محمد علي في وزن فوق 109 كيلو جرام .
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