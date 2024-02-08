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رئيس الاتحاد الأفريقى للأثقال: مصر حوّلت البطولات القارية إلى عالمية

2/8/2024 2:36:07 PM
(MENAFN- Youm7) أبدى خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال سعادته الكبيرة بمستوى التنظيم المصري لبطولة إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية حتى 10 فبراير الجاري.



وقال رئيس الاتحاد الإفريقي أن التنظيم المصري للبطولات مبهر ويضاهي أكبر البطولات العالمية في ظل امتلاك مصر بنية تحتية على أعلى مستوى ممكن .



وتوجه مهلهل بالشكر إلى الدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال على حسن الاستضافة للبطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس.



وضمت قائمة الدول المشاركة بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا
وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف .



وضمت قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في البطولة الإفريقية والتي أعلنها علاء حسن كامل كلا من نضال محمد علي في وزن 49 كيلو جرام ، أميرة عبدالرحمن في وزن 71 كيلو جرام ، و نعمة سعيد في وزن 76 كيلو جرام ، وسارة سمير وشمس أحمد محمد في وزن 81 كيلو جرام ، وفاطمة صادق وسمر سعيد حبش في وزن 87 كيلو جرام وحليمة عبدالعظيم في وزن فوق 87 كيلو جرام .



وفي الرجال ، ضمت قائمة منتخب مصر كلا من عبدالرحمن وحيد ونور محمد زكي في وزن 61 كيلو جرام ، أحمد سعيد في وزن 73 كيلو جرام ، وعبدالرحمن يونس في وزن 81 كيلو جرام ، وكريم أبو كحلة في وزن 89 كيلو جرام ، وياسر أسامة ومحمود حسن في وزن 102 كيلو جرام ، ورجب عبدالرحمن في وزن 109 كيلو جرام ، وعبدالرحمن محمد علي في وزن فوق 109 كيلو جرام .












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