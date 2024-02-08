حسام حسن مع تركى آل الشيخ وميدو على هامش نهائى موسم الرياض.. صور

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- Youm7) ظهر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رفقة أحمد حسام ميدو ورئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ في ملعب المملكة أرينا قبل نهائي كأس موسم الرياض المُقام حايلاً بين النصر والهلال.
ولبّى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، دعوة من المملكة العربية السعودية، لحضور نهائي كأس موسم الرياض، الذي يقام اليوم الخميس بين النصر والهلال.
وتلقى حسام حسن دعوة من وزارة الرياضة وهيئة الترفيه السعودية لحضور مباراة الهلال والنصر وتكريمه مع اساطير العرب المدعوين.
واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، على إقامة مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل لتقديم الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن .
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد مساء أول من أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا ، وإبراهيم حسن مدير للمنتخب.
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