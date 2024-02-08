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حسام حسن مع تركى آل الشيخ وميدو على هامش نهائى موسم الرياض.. صور

2/8/2024 2:36:07 PM
(MENAFN- Youm7) ظهر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رفقة أحمد حسام ميدو ورئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ في ملعب المملكة أرينا قبل نهائي كأس موسم الرياض المُقام حايلاً بين النصر والهلال.

ولبّى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، دعوة من المملكة العربية السعودية، لحضور نهائي كأس موسم الرياض، الذي يقام اليوم الخميس بين النصر والهلال.

وتلقى حسام حسن دعوة من وزارة الرياضة وهيئة الترفيه السعودية لحضور مباراة الهلال والنصر وتكريمه مع اساطير العرب المدعوين.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، على إقامة مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل لتقديم الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن .

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد مساء أول من أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا ، وإبراهيم حسن مدير للمنتخب.







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