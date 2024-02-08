حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 2 / 2024

(MENAFN
- Youm7)
شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 2 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ،
حسام حسن يُعيد رمضان صبحي للمنتخب في معسكر الإمارات
حسام حسن يُعيد رمضان صبحي للمنتخب في معسكر الإمارات
حسام حسن مع تركى آل الشيخ وميدو على هامش نهائى موسم الرياض.. صور
أحمد عبد القادر يُطالب الأهلى بالموافقة على عرض سيفاس التركى
الزمالك ينقل تدريباته من ملعب حلمي زامورا إلي الهدف بأكتوبر
عقوبات رابطة الأندية..تغريم طارق العشري وإيقاف لاعب سيراميكا
الأهلي يقرر إعارة مهاجمه الغانى الصاعد صامويل أبوبونج للمصرية للإتصالات
الزمالك يفوز 6/1 على شبابه مواليد 2005 فى الودية الثانية
دعوة مصطفى عبده لحضور نهائى أمم أفريقيا فى كوت ديفوار
MENAFN08022024000132011024ID1107830006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.