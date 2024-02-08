البنك الأهلى يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة سموحة بدورى Nile.. صور

(MENAFN
- Youm7) عاد لاعبو فريق البنك الأهلى إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة طارق مصطفى عقب الراحة السلبية التى حصلوا عليها لمدة 48 ساعة، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".
ويسعى طارق مصطفى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب
ونجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.
وجاءت صفقات البنك الأهلي الستة كالتالي: الفلسطيني موسى فراوى ـ ياو أنور ـ محمد عبد الغنى ـ أحمد ربيع ـ عبد العزيز السيد ـ أسامة فيصل.
ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى
"Nile
يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.
ويحتل
فريق البنك الاهلى
المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.
تدريب البنك الاهلى (1)
تدريب البنك الاهلى (2)
تدريب البنك الاهلى (3)
تدريب البنك الاهلى (4)
تدريب البنك الاهلى (5)
تدريب البنك الاهلى (6)
تدريب البنك الاهلى (7)
تدريب البنك الاهلى (8)
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