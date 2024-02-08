البنك الأهلى يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة سموحة بدورى Nile.. صور

ويسعى طارق مصطفى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب

ونجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

وجاءت صفقات البنك الأهلي الستة كالتالي: الفلسطيني موسى فراوى ـ ياو أنور ـ محمد عبد الغنى ـ أحمد ربيع ـ عبد العزيز السيد ـ أسامة فيصل.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

"Nile

يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

ويحتل

فريق البنك الاهلى

المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

تدريب البنك الاهلى (1)





تدريب البنك الاهلى (2)





تدريب البنك الاهلى (3)





تدريب البنك الاهلى (4)





تدريب البنك الاهلى (5)





تدريب البنك الاهلى (6)





تدريب البنك الاهلى (7)





تدريب البنك الاهلى (8)



