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البطولة العربية للشراع 2024 تنطلق في الكويت اليوم بمشاركة واسعة

2/8/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس البطولة العربية للشراع 2024 التي تنظمها لجنة الشراع (التجديف والكاياك والكايت بورد) في النادي البحري الرياضي الكويتي بمشاركة واسعة وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع.
وشارك في البطولة 75 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة هي الإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعمان والأردن والعراق والجزائر وتونس والسودان وليبيا وفلسطين بالإضافة إلى الكويت بمشاركة نخبة من الحكام الدوليين.
وأسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات البطولة عن فوز خليفة الرميثي من الإمارات في المركز الأول بفئة (الأوبتمست) وملك الدوسري من البحرين ثانيا وشافور جلطية من الجزائر ثالثا.
وفي فئة (ألكا 6) للرجال حقق داود عبدالله من البحرين المركز الأول فيما جاء العماني المعتصم الفارسي ثانيا والجزائري وايت مزياني ثالثا.
وحصد البحريني عبدالله الجناحي المركز الأول بفئة (ألكا 7) للرجال والعماني حسين الجابري ثانيا والاماراتي حمزة ال علي ثالثا.
وفي فئة (ألكا 6) للسيدات جاءت ضحى البشر من الامارات في المركز الاول فيما حلت الكويتية أمينة شاه ثانيا والتونسية إيمان القماطي ثالثا. (النهاية)

م ي م / خ د ع




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