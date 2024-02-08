قطر تدين بشدة الانفجارات في باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 8 -2 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجارات التي وقعت في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) بباكستان وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبرت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وشهد إقليما (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) ارتفاعا ملحوظا في حوادث العنف خلال الفترة الماضية ما دفع لجنة الانتخابات الباكستانية إلى عقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الماضي لاستعراض الحالة الأمنية في الإقليمين والتأكيد عقبه على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد الموافق اليوم الخميس.
وأعلنت اللجنة مساء اليوم انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات العامة في مختلف عموم البلاد بعد رفض طلب بتمديد التصويت. (النهاية)
س س س / م ع ع
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