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قطر تدين بشدة الانفجارات في باكستان

2/8/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 8 -2 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجارات التي وقعت في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) بباكستان وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبرت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وشهد إقليما (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) ارتفاعا ملحوظا في حوادث العنف خلال الفترة الماضية ما دفع لجنة الانتخابات الباكستانية إلى عقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الماضي لاستعراض الحالة الأمنية في الإقليمين والتأكيد عقبه على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد الموافق اليوم الخميس.
وأعلنت اللجنة مساء اليوم انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات العامة في مختلف عموم البلاد بعد رفض طلب بتمديد التصويت. (النهاية)

س س س / م ع ع




MENAFN08022024000071011013ID1107830003

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