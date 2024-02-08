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وزير الخارجية الإسباني يزور الجزائر الأسبوع المقبل لتفعيل العلاقات الثنائية

2/8/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الخميس إن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس سيجري زيارة رسمية إلى الجزائر يوم الاثنين المقبل "لتفعيل" العلاقات الثنائية.
وأضافت الوزارة في بيان مقتضي ان الزيارة تأتي استجابة لدعوة من نظيره الجزائري أحمد عطاف دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ومن المتوقع أن تنهي هذه الزيارة الأزمة الدبلوماسية التي بدأت في عام 2022 بعد التغيير المفاجئ في الموقف التقليدي للحكومة الإسبانية من الصحراء المغربية ودعمها المبادرة المغربية للحكم الذاتي فيها واعتبارها أنها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.
وردا على ذلك أعلنت الجزائر في الثامن من يونيو 2022 التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا في الثامن من أكتوبر 2002.
من جانبها أكدت إسبانيا أن الجزائر دولة مجاورة وصديقة مؤكدة استعدادها الكامل لمواصلة الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها بما يعود بالنفع على الشعبين علما أن الجزائر واصلت مد إسبانيا بالغاز.
وقررت الجزائر في منصف نوفمبر الماضي طلب الموافقة الإسبانية على تعيين سفيرها الجديد في مدريد وهو ما اعتبرته السلطات الإسبانية إشارة واضحة على استعداد الجزائر على بدء صفحة جديدة فيما تشير بعض المصادر إلى أن موقف إسبانيا من الحرب على قطاع غزة كان أيضا أحد دوافع استئناف العلاقات مع إسبانيا. (النهاية)

ه ن د / م ع ع




MENAFN08022024000071011013ID1107830002

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