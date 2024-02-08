وزير الخارجية الإسباني يزور الجزائر الأسبوع المقبل لتفعيل العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الخميس إن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس سيجري زيارة رسمية إلى الجزائر يوم الاثنين المقبل "لتفعيل" العلاقات الثنائية.
وأضافت الوزارة في بيان مقتضي ان الزيارة تأتي استجابة لدعوة من نظيره الجزائري أحمد عطاف دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ومن المتوقع أن تنهي هذه الزيارة الأزمة الدبلوماسية التي بدأت في عام 2022 بعد التغيير المفاجئ في الموقف التقليدي للحكومة الإسبانية من الصحراء المغربية ودعمها المبادرة المغربية للحكم الذاتي فيها واعتبارها أنها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.
وردا على ذلك أعلنت الجزائر في الثامن من يونيو 2022 التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا في الثامن من أكتوبر 2002.
من جانبها أكدت إسبانيا أن الجزائر دولة مجاورة وصديقة مؤكدة استعدادها الكامل لمواصلة الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها بما يعود بالنفع على الشعبين علما أن الجزائر واصلت مد إسبانيا بالغاز.
وقررت الجزائر في منصف نوفمبر الماضي طلب الموافقة الإسبانية على تعيين سفيرها الجديد في مدريد وهو ما اعتبرته السلطات الإسبانية إشارة واضحة على استعداد الجزائر على بدء صفحة جديدة فيما تشير بعض المصادر إلى أن موقف إسبانيا من الحرب على قطاع غزة كان أيضا أحد دوافع استئناف العلاقات مع إسبانيا. (النهاية)
ه ن د / م ع ع
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