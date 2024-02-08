الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة ضد أهداف تابعة لميليشيا الحوثي باليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس أنه شن ضربات جديدة ضد أهداف تابعة لميليشيا (الحوثي) في اليمن دون أن يتحدث عن خسائر بشرية أو إصابات.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن قواتها نفذت في حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس الأربعاء بتوقيت صنعاء "ضربات للدفاع عن النفس ضد صاروخي (كروز) متحركين مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا جاهزين للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".
وأضافت أنها شنت في وقت لاحق من اليوم ذاته ضربة أخرى ضد صاروخ (كروز) متحرك تابع للحوثيين كان معدا للإطلاق.
وأوضحت القيادة أنها "حددت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
وذكرت القيادة أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وينفذ الجيش الأمريكي منذ ال12 من يناير الماضي ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الهجمات الحد من قدرة الميليشيا على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. (النهاية)
ع س ج / م ع ع
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