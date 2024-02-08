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الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة ضد أهداف تابعة لميليشيا الحوثي باليمن

2/8/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس أنه شن ضربات جديدة ضد أهداف تابعة لميليشيا (الحوثي) في اليمن دون أن يتحدث عن خسائر بشرية أو إصابات.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن قواتها نفذت في حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس الأربعاء بتوقيت صنعاء "ضربات للدفاع عن النفس ضد صاروخي (كروز) متحركين مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا جاهزين للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".
وأضافت أنها شنت في وقت لاحق من اليوم ذاته ضربة أخرى ضد صاروخ (كروز) متحرك تابع للحوثيين كان معدا للإطلاق.
وأوضحت القيادة أنها "حددت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
وذكرت القيادة أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وينفذ الجيش الأمريكي منذ ال12 من يناير الماضي ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الهجمات الحد من قدرة الميليشيا على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. (النهاية)

ع س ج / م ع ع




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