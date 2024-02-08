معرض (نور 6) الفوتوغرافي يتغنى بحب الكويت وجمال معالمها

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال

الكويت - 8 - 2 (كونا) -- تغنى معرض التصوير الفوتوغرافي (نور 6) بحب دولة الكويت وجمال معالمها من خلال عدسات كوكبة من المصورين الكويتيين والمقيمين الذين عرضوا لقطاتهم في المعرض المنظم من قبل الجمعية الكويتية لفنون التصوير في مجمع الأفنيوز ويستمر حتى بعد غد السبت.

وقالت رئيس الجمعية الدكتورة سعاد الحمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن المصورين المشاركين في هذا المعرض التقطوا صورا باهرة لدولة الكويت ومعالمها ليشاركوا أفراحها واحتفالاتها بحلول شهر فبراير "شهر أعياد الكويت الوطنية".

وأشارت الحمر إلى دور الجمعية في إقامة وتنظيم المعارض والدورات والأنشطة والملتقيات للمصورين ودعمهم من أجل صقل هوايتهم ومهارتهم وتطويرها في هذا المجال.

بدوره قال المسؤول عن تنظيم المعارض والفعاليات في الجمعية المصور جاسم العجمي لـ(كونا) إن "المعرض يأتي بنسخته السادسة عن الكويت واحتفالاتها الوطنية بمشاركة 37 مصورا ومصورة قدموا 51 صورة". وأوضح العجمي إن المشاركين قدموا مجموعة متميزة من الصور للعديد من معالم دولة الكويت ومنها أبراج الكويت وبرج التحرير والتي يتم عرضها بأكثر من لقطة وزاوية تبين فن كل مصور ونظرته.

ولفت إلى أهمية مثل هذه المعارض في دعم الشباب وإبراز مواهبهم وإثراء وتبادل الخبرات بين المصورين ومن هذا المنطلق "تحرص الجمعية على إقامة المعارض والأنشطة المتخصصة للمصورين".

بدورها عبرت المصورة شهد العرادة لـ(كونا) عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض والتي "تمحورت صوره حول حب الكويت" مبينة أنها "تشارك بصورة التقطتها في بر السالمي لرجل يرفع علم دولة الكويت عاليا".

والجمعية الكويتية لفنون التصوير هي جمعية نفع عام تأسست في ديسمبر 2017 لتكون مظلة لفن التصوير الفوتوغرافي وتتيح الفرص لأعضائها لتبادل الخبرات واكتسابها عن طريق تنظيم المعارض الدورية والأنشطة المختلفة. (النهاية) ش ه د / م ص ع