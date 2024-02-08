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الجزائر وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

2/8/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 2 (كونا) -- بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مع نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وإمكانية إقامة شراكة في تسويق الغاز والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز للحد من الانبعاث.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان إن عرقاب ناقش أيضا خلال استقبال هابيك سبل تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر ومشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2035 الذي أطلقه المجمع الجزائري للغاز (سونلغاز).
وشدد عرقاب على أهمية التعاون الجزائري - الألماني في مجال التقنيات الجديدة لا سيما تطوير الهيدروجين الأخضر معربا عن رغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين.
وأعرب الجانبان عن "ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة خصوصا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة عبر الفرق المكونة من خبراء البلدين مع التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات التكوين والمساعدة الفنية وبناء القدرات".
ويتضمن برنامج زيارة الوفد الألماني إلى الجزائر عقد طاولة مستديرة حول مشاريع الطاقة بمشاركة ممثلي الشركات الجزائرية والألمانية العاملة في قطاع الطاقة وممثلين عن سفارات تونس وإيطاليا والنمسا وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر.
كما سيتم التوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين الجانبين لتطوير التعاون في مجال الهيدروجين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين شركات البلدين. (النهاية)

م ر / ر س




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