الجزائر وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 2 (كونا) -- بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مع نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وإمكانية إقامة شراكة في تسويق الغاز والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز للحد من الانبعاث.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان إن عرقاب ناقش أيضا خلال استقبال هابيك سبل تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر ومشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2035 الذي أطلقه المجمع الجزائري للغاز (سونلغاز).
وشدد عرقاب على أهمية التعاون الجزائري - الألماني في مجال التقنيات الجديدة لا سيما تطوير الهيدروجين الأخضر معربا عن رغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين.
وأعرب الجانبان عن "ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة خصوصا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة عبر الفرق المكونة من خبراء البلدين مع التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات التكوين والمساعدة الفنية وبناء القدرات".
ويتضمن برنامج زيارة الوفد الألماني إلى الجزائر عقد طاولة مستديرة حول مشاريع الطاقة بمشاركة ممثلي الشركات الجزائرية والألمانية العاملة في قطاع الطاقة وممثلين عن سفارات تونس وإيطاليا والنمسا وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر.
كما سيتم التوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين الجانبين لتطوير التعاون في مجال الهيدروجين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين شركات البلدين. (النهاية)
م ر / ر س
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