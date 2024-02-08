تركيا والصومال يوقعان اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 8 - 2 (كونا) -- وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره الصومالي عبدالقادر محمد نور اليوم الخميس اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن ذلك جاء عقب اجتماع ثنائي بين الوزيرين وآخر على مستوى الوفود في العاصمة أنقرة بحثا خلاله قضايا دفاعية وأمنية ثنائية وإقليمية.
وأكد غولر في تصريحات عقب الاجتماع أن الصومال يعد "شريكا مهما" لتركيا في القارة الإفريقية مشددا على أهمية تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.
وأعرب عن ثقته بأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي التي وقعت اليوم بين تركيا والصومال "ستسهم في تطوير أكبر العلاقات العسكرية الثنائية".
واعتبر غولر أن الصومال حقق "نجاحا كبيرا" في عملية تشكيل الجيش الوطني مع القوات الصومالية الخاصة المعروفة باسم (غورغور) و"شكل نموذجا مهما" في القارة الإفريقية.
من جانبه أكد الوزير الصومالي وجود علاقات "قوية وجيدة" بين تركيا والصومال والتي تعززت بشكل أكبر بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الصومال عام 2011.
وأوضح أن الاتفاقية الجديدة التي وقعت اليوم تشمل "مكافحة الإرهاب" والتعاون المالي العسكري بين البلدين. (النهاية)
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