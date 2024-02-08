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تركيا والصومال يوقعان اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي

2/8/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 8 - 2 (كونا) -- وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره الصومالي عبدالقادر محمد نور اليوم الخميس اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن ذلك جاء عقب اجتماع ثنائي بين الوزيرين وآخر على مستوى الوفود في العاصمة أنقرة بحثا خلاله قضايا دفاعية وأمنية ثنائية وإقليمية.
وأكد غولر في تصريحات عقب الاجتماع أن الصومال يعد "شريكا مهما" لتركيا في القارة الإفريقية مشددا على أهمية تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.
وأعرب عن ثقته بأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي التي وقعت اليوم بين تركيا والصومال "ستسهم في تطوير أكبر العلاقات العسكرية الثنائية".
واعتبر غولر أن الصومال حقق "نجاحا كبيرا" في عملية تشكيل الجيش الوطني مع القوات الصومالية الخاصة المعروفة باسم (غورغور) و"شكل نموذجا مهما" في القارة الإفريقية.
من جانبه أكد الوزير الصومالي وجود علاقات "قوية وجيدة" بين تركيا والصومال والتي تعززت بشكل أكبر بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الصومال عام 2011.
وأوضح أن الاتفاقية الجديدة التي وقعت اليوم تشمل "مكافحة الإرهاب" والتعاون المالي العسكري بين البلدين. (النهاية)

ا ع س / ر س




MENAFN08022024000071011013ID1107829997

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