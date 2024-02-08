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رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الإسباني يتعهدان بتقديم دعم مالي إلى موريتانيا

2/8/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 2 (كونا) -- تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس بتقديم مساعدات مالية إلى موريتانيا وأكدا على أهمية الشراكة معها خصوصا في مجالي الهجرة والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته دير لاين مع سانشيز والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ونقله التلفزيون الاسباني في ختام زيارة المسؤولين الأوروبيين إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم أكثر من 210 مليون يورو (4ر226 مليون دولار) لموريتانيا قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت أن ذلك المبلغ يأتي لمساعدة موريتانا على إدارة الهجرة والاستثمار في التوظيف ضمن إطار خطة طريق سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها في الفترة المقبلة وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الذين يبلغ عددهم حوالي 150 ألف لاجئ.
وأوضحت دير لاين ان الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع موريتانيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي لافتة إلى ان الاتحاد يعتزم العمل على بناء نظام بيئي للهيدروجين الأخضر بها.
من جانبه أعلن سانشيز عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 300 مليون يورو (4ر323 مليون دولار) لافتا إلى انه سيجري تقديم الجزء الأول من 200 مليون يورو (6ر215 مليون دولار) على مدار السنوات الخمس المقبلة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بمشاركة الشركات الإسبانية الرائدة عالميا في مجال الطاقات المتجددة.
واعتبر ان تلك المشاريع ستسمح بالتقدم الاجتماعي وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في موريتانيا من جهة ومساعدة الدول الأوروبية على جعل اقتصاداتها أكثر استدامة إلى جانب تنويع سلاسل التوريد.
وسلط المسؤولان الأوروبيان الضوء على قدرات موريتانيا الهائلة على الريادة في مجال تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وقبل ذلك بحث القادة في اجتماع ثلاثي العلاقات الثنائية مع إسبانيا ومتعددة الأطراف بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي فيما تطرقوا إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات وبشكل خاص مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تستقبل فيه إسبانيا مئات المهاجرين غير الشرعيين وخاصة إلى سواحل جزر الكناري في المحيط الأطلسي فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن 83 في المئة من القوارب التي وصلت إلى إسبانيا هذا العام تأتي من موريتانيا.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية فقد استقبلت جزر الكناري الإسبانية 7270 مهاجرا غير نظامي وصلوا على متن 110 قارب في شهر يناير الماضي وحده.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر الكناري في عام 2023 بلغ 39910 مهاجرا بنمو قدره 5ر154 في المئة مقارنة بعام 2022 عندما وصل إليها 15682 مهاجرا. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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