رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الإسباني يتعهدان بتقديم دعم مالي إلى موريتانيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 2 (كونا) -- تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس بتقديم مساعدات مالية إلى موريتانيا وأكدا على أهمية الشراكة معها خصوصا في مجالي الهجرة والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته دير لاين مع سانشيز والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ونقله التلفزيون الاسباني في ختام زيارة المسؤولين الأوروبيين إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم أكثر من 210 مليون يورو (4ر226 مليون دولار) لموريتانيا قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت أن ذلك المبلغ يأتي لمساعدة موريتانا على إدارة الهجرة والاستثمار في التوظيف ضمن إطار خطة طريق سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها في الفترة المقبلة وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الذين يبلغ عددهم حوالي 150 ألف لاجئ.
وأوضحت دير لاين ان الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع موريتانيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي لافتة إلى ان الاتحاد يعتزم العمل على بناء نظام بيئي للهيدروجين الأخضر بها.
من جانبه أعلن سانشيز عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 300 مليون يورو (4ر323 مليون دولار) لافتا إلى انه سيجري تقديم الجزء الأول من 200 مليون يورو (6ر215 مليون دولار) على مدار السنوات الخمس المقبلة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بمشاركة الشركات الإسبانية الرائدة عالميا في مجال الطاقات المتجددة.
واعتبر ان تلك المشاريع ستسمح بالتقدم الاجتماعي وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في موريتانيا من جهة ومساعدة الدول الأوروبية على جعل اقتصاداتها أكثر استدامة إلى جانب تنويع سلاسل التوريد.
وسلط المسؤولان الأوروبيان الضوء على قدرات موريتانيا الهائلة على الريادة في مجال تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وقبل ذلك بحث القادة في اجتماع ثلاثي العلاقات الثنائية مع إسبانيا ومتعددة الأطراف بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي فيما تطرقوا إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات وبشكل خاص مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تستقبل فيه إسبانيا مئات المهاجرين غير الشرعيين وخاصة إلى سواحل جزر الكناري في المحيط الأطلسي فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن 83 في المئة من القوارب التي وصلت إلى إسبانيا هذا العام تأتي من موريتانيا.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية فقد استقبلت جزر الكناري الإسبانية 7270 مهاجرا غير نظامي وصلوا على متن 110 قارب في شهر يناير الماضي وحده.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر الكناري في عام 2023 بلغ 39910 مهاجرا بنمو قدره 5ر154 في المئة مقارنة بعام 2022 عندما وصل إليها 15682 مهاجرا. (النهاية)
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