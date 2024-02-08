دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الإرهابية بولاية بلوشستان الباكستانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها ولاية بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس موقف دولة الكويت الرافض للعنف والإرهاب وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولأسر الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل. (النهاية)
ن م ع / م ص ع
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