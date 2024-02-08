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دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجيرات الإرهابية بولاية بلوشستان الباكستانية

2/8/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 2 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها ولاية بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس موقف دولة الكويت الرافض للعنف والإرهاب وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولأسر الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل. (النهاية)

ن م ع / م ص ع


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