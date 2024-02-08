كلمات في دفتر الوطن أمسية شعرية في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 8 شباط (بترا)- نظم منتدى جبل عوف للثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون اليوم الخميس في المركز الثقافي امسية شعرية تحت عنوان"كلمات في دفتر الوطن" بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني واليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وقال امين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش مندوبا عن الوزيرة هيفاء النجار ان الوزارة تساهم من خلال التنسيق والتشبيك مع مديرياتها بدعم القامات الوطنية من الشعراء والادباء والمثقفين والمبدعين وتقديم كافة الوسائل المتاحة لهم، مثمنا جهود منتدى جبل عوف لتنفيذ، مثل هذه الفعاليات الثقافية الوطنية التي تعبر عن الحس الوطني والولاء والانتماء للقيادة الهاشمية والوطن العزيز .

وأكد مدير الثقافة سامر فريحات، ان المديرية ابوابها مفتوحة لاقامة الانشطة والبرامج الثقافية من المهتمين بالشأن الثقافي والمثقفين والهيئات الثقافية، حيث أن المركز الثقافي منذ انطلاقته ساهم بشكل كبير في اثراء وتفعيل الحركة الثقافية للمنتديات والهيئات الثقافية والجهات المهتمة بالثقافة والتاريخ والادب والشعر .

وبين رئيس المنتدى معاذ غرايبة، أن الهدف من تنظيم هذه الفعاليات واللقاءات والأمسيات الشعرية الوطنية الثقافية تفعيل الحركة الثقافية وتسليط الضوء على القامات الوطنية المثقفة التي تتمتع بطاقات ومكنوزات ثقافية مبدعة، مشيدا بجهود المشاركين الذي قدموا عدد من القصائد الشعرية الوطنية التي نالت اعجاب الحضور .

واشتملت الامسية على قصائد شعرية وطنية القاها الشاعران حسين الغرايبة وعلي الفاعوري من مؤلفاتهما تغنت بالوطن وقائده بمشاركة عدد من القامات الوطنية والادبية .

وفي نهاية الأمسية كرم الامين العام نفش الشعراء المشاركين في الامسية ومدير الثقافة بهدايا تذكارية تقديرا لجهودهم ومشاركتهم في فعاليات الامسية الشعرية .

--(بترا)

ع ف/م ق/ح أ

08/02/2024 21:35:54