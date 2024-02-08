إصدار تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا) - أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 بهدف تسريع إجراءات تسجيل هذه الأدوية في المملكة مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها، والصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2024/2/1.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان للمؤسسة اليوم، إن التعليمات جاءت ترجمة لأهداف ورسالة المؤسسة المتمثلة في توفير دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبسعر مناسب، واستمرارا لدور المؤسسة في متابعة ومراقبة المخزون الدوائي وتعزيزه لتلبية حاجة السوق المحلي ولتوفير البدائل العلاجية وتلافي أي نقص محتمل في توريد الأدوية إلى المملكة.
وأضاف، أن المؤسسة حدثت مؤخرا قائمة الأدوية غير المتوفرة لغايات تحقيق الأمن الدوائي والتي ستمنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها وبما يحفز الشركات المصنعة المحلية ومستودعات الأدوية على تقديم ملفات هذه الأدوية.
--(بترا)
ع د/م ق/ح أ
08/02/2024 21:34:26
MENAFN08022024000117011021ID1107829993
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