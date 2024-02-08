إصدار تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

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عمان 8 شباط (بترا) - أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 بهدف تسريع إجراءات تسجيل هذه الأدوية في المملكة مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها، والصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2024/2/1.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان للمؤسسة اليوم، إن التعليمات جاءت ترجمة لأهداف ورسالة المؤسسة المتمثلة في توفير دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبسعر مناسب، واستمرارا لدور المؤسسة في متابعة ومراقبة المخزون الدوائي وتعزيزه لتلبية حاجة السوق المحلي ولتوفير البدائل العلاجية وتلافي أي نقص محتمل في توريد الأدوية إلى المملكة.

وأضاف، أن المؤسسة حدثت مؤخرا قائمة الأدوية غير المتوفرة لغايات تحقيق الأمن الدوائي والتي ستمنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها وبما يحفز الشركات المصنعة المحلية ومستودعات الأدوية على تقديم ملفات هذه الأدوية.

--(بترا)

ع د/م ق/ح أ

08/02/2024 21:34:26