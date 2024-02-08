إصدار إعلان عمان لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا) - صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، "إعلان عمان" لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، للتأكيد على الواجب الأخلاقي لتوفير الرعاية الصحية لمواطني غزة بالحصول على الرعاية الصحية أسوة بباقي شعوب العالم.

وقال الرئيس المشارك لمبادرة إعادة اعمار القطاع الصحي في غزة ورئيس لجنة برنامج المؤتمر الدكتور فوزي الحموري، في اختتام أعمال المؤتمر الدولي الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إن الإعلان جاء ليؤكد أهمية قدسية المستشفيات والمؤسسات الصحية وضرورة حمايتها، بالإضافة إلى حماية العاملين في القطاع الصحي وعدم التعرض لهم بأي شكل من الاشكال.

وعبر الحموري عن امتنانه وتقديره لجلالة الملك، لرعايته السامية للمؤتمر الأمر الذي يمنح الدعم للمُضي قدماً بهذه المبادرة، مثمنا جهود جميع المنظمات الهيئات المحلية والعربية والدولية المشاركة.

وأوضح، أن المؤتمر، هو اللبنة الأولى التي انطلقت منها مبادرة إعادة الإعمار والتي ستشمل ثلاث مراحل، حيث أن المرحلة الأولى والمستعجلة ستكون من خلال تزويد المساعدات الطبية العاجلة واستقبال الجرحى من ذوي الحالات الصعبة، والمرحلة الثانية سيتم من خلالها العمل على إدخال مستشفيات ميدانية مع طواقم طبية، والمرحلة الثالثة، هي إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن المبادرة باشرت بتقييم الأضرار التي تعرض لها القطاع الصحي في غزة لتحديد الكلف اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات والكليات الصحية في غزة.

وبين، أن المؤتمر حضره ما يزيد عن 500 مشارك، بالإضافة إلى مئات المشاركين عن بعد، والذين يمثلون ما يزيد عن 60 منظمة إنسانية وصحية ودولية من 30 دولة، حيث يأتي هذا المؤتمر خطوة أولى في المبادرة لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة والذي نظمته نقابة الأطباء الأردنيين والجمعية الطبية العربية الأميركية الوطنية بالتعاون مع النقابات المهنية الأردنية واتحاد الأطباء العرب وجمعية المستشفيات الخاصة ومؤسسات دولية وهيئات وجمعيات أردنية وعربية ودولية.

وتضمن المؤتمر مداخلات عن بعد ومن ضمنها وزيرة الصحة الفلسطينية، ووزير الصحة التونسي، ووكيل وزارة الصحة الفلسطينية والعديد من مدراء المستشفيات في غزة.

وشمل المؤتمر جلسات متنوعة شارك فيها أطباء من غزة (عن بعد) والذين تحدثوا عن الواقع ميدانيا وحجم المعاناة التي يكابدونها هناك، وقد افادوا بانهيار المنظومة الصحية في غزة. بالإضافة إلى سماع شهادات من أطباء أردنيين وأجانب كانوا قد تطوعوا بالذهاب إلى قطاع غزة لدعم الكوادر الطبية وإجراء عمليات جراحية للمصابين والمساهمة في تخفيف معاناة الفلسطينيي هناك.

ومن جهته، عبر مدير مؤسسة الجمعية الطبية العربية الأميركية ورئيس المبادرة الدكتور عمر لطوف، عن امتنانه لجلالة الملك لرعايته هذا المؤتمر الدولي وتقدم بالشكر لسمو الاميرة دينا مرعد رئيسة المجلس الاستشاري لجمعية إغاثة أطفال فلسطين.

واستعرض نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة، النتائج الأولية للدراسات التي نفذها مهندسون في قطاع غزة لتقييم الاضرار التي تعرضت لها المستشفيات في غزة والكلف المالية اللازمة لإعادة تشغيلها.

وأوصى المؤتمر المجتمع الدولي بالعمل على وقف العدوان على قطاع غزة، والسماح للمنظمات الإنسانية والصحية بالدخول إلى غزة لإعادة تأهيل ودعم القطاع الصحي وايصال المساعدات، وإنهاء الحصار الظالم الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي، والعمل على ترميم وإعادة تشغيل ما يمكن إنقاذه من المؤسسات الصحية وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، وتفادي مسببات الوفاة والناجمة عن انتشار الأمراض المعدية ومضاعفات الإصابات وعواقب إهمال المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والسرطان وغيرها.

كما أوصى على العمل بمنع مسببات وفيات الأطفال بتوفير الأمن الإنساني من دواء وغطاء وإعادة تفعيل برنامج تطعيم الأطفال والعمل على تسهيل خروج الأطفال الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة من القطاع للعلاج في الخارج.

واتفقت مجموعة المبادرة على البدء في تنفيذ ما ورد في تقرير احتياجات القطاع الصحي في غزة والذي أصدرته المبادرة في ختام أعمال المؤتمر، بالتعاون مع المنظمات الأخرى وكل جهة ذات علاقة في تنفيذ التوصيات، وستعمل المبادرة على توفير فرص لطلاب الطب خاصة في السنة الأخيرة والذين لم يتمكنوا من إكمال دراستهم، وإعادة تأهيل الجامعات والمؤسسات التعليمية وخاصة كليات الطب والمهن الصحية.

وشددت التوصيات على منح الفلسطينيين حق الحياة والعيش الكريم ضمن الظروف الإنسانية الطبيعية التي ينعم بها باقي شعوب العالم،

كما وأكد المشاركون في المؤتمر، على أن إعادة اعمار القطاع يحتاج إلى شراكات دولية بين القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث سيتم انشاء صندوق دولي لجمع التبرعات اللازمة لإعادة اعمار القطاع الصحي، وفتح المجال أمام جميع المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية والافراد المعنية في انقاذ حياة الناس والحد من آلامهم وحماية المدنيين للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية.

--(بترا)

ع د/م ق/ح أ

08/02/2024 21:33:14