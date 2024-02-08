الزرقاء : بدء فعاليات مؤتمر الوئام التاسع الإسلامي المسيحي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 8 شباط(بترا)- عمر ضمرة - نظمت الجامعة الهاشمية ونادي الشبيبة المسيحي بالتعاون مع جامعة آل البيت، ومديرتي الأوقاف والثقافة، وإتحاد المؤرخين، وإتحاد الكتاب الأردنيين، وعدد من الجمعيات والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في الزرقاء، مؤتمر الوئام التاسع بعنوان"منجزات الوئام الاسلامي المسيحي في ظل اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش ".
وتحدث محافظ الزرقاء حسن الجبور خلال رعايته افتتاح فعاليات المؤتمر، بحضور رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري عن حالة الوئام التي يعيشها المجتمع الأردني متميزة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث أن الإستقرار الذي تنعم به المملكة، هو نتاج تكاتف الأمة مع القيادة وتطلعاتها نحو آفاق المستقبل بخطوات ثابتة.
من جانبه، أكد النائب هايل عياش أهمية المؤتمر في إبراز العديد من الجوانب الفكرية والثقافية والإجتماعية، وخلق مجتمع قوي وآمن بقيادة جلالة الملك، مشيراً إلى اهمية الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودور الأردن البارز في الحد من النزاعات في المنطقة، خاصة العدوان الغاشم على قطاع غزة.
بدوره تحدث مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة عن أهمية السير بالوئام لتحقيق المنجزات ورفع راية الأردن عالية في كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى رسالة عمان، ومبادرة كلمة سواء وغيرها من النشاطات التي يقوم بها جلالة الملك والتي هي منارة نستنير بها للمستقبل.
وأعلن رئيس اللجنة التنظيمية العلمية للمؤتمر الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية عن إطلاق أنواع جديدة من السياحة في محافظة الزرقاء بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش،ومن أبرز هذه الأنواع :سياحة التراث الهاشمي،وسياحة الأسوار الأردنية العظيمة،وسياحة الفلك الآثاري،وسياحة مثلث الصيد،وسياحة الأبنية الغامضة وغيرها من أنواع السياحة الجديدة .
وعرض الأب فيليبوس عن أهمية التشارك والتفاعل بين أبناء المجتمع الواحد ،والإفادة من حالة الأمن التي تتميز بها المملكة، لافتاً إلى أن إضافة الإنجازات للوطن بشكل تراكمي سوف يسهم في جعله رائداً متميزاً من بين سائر دول العالم بقيادته الهاشمية الحكيمة والمظفرة.
واشارت رئيسة نادي الشبيبة المسيحي فاتن سميرات إلى المنجزات التي تحققت خلال 25 عاماً من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، مبينة أن المؤتمر يستمر بعطائه وخدمة المجتمع المحلي في الزرقاء ليبقى الأردن واحة هاشمية آمنة على الدوام .
وتحدث الدكتور عبد العزيز محمود من جامعة آل البيت،والدكتور علي المناصير من الجامعة الهاشمية عن منجزات مؤتمر الوئام الإسلامي المسيحي في عامه التاسع في الزرقاء، حيث عرض لكافة الإنجازات التي تحققت وخطة التطور السياحي المستقبلي للمحافظة.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إطلاق مسارات الوئام في الزرقاء ضمن إستراتيجية التطوير السياحي في المحافظة، والتي تشتمل على البلديات السبعة في العام الحالي 2024، وإطلاق أنواع السياحة الجديدة بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة.
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
08/02/2024 21:24:27
MENAFN08022024000117011021ID1107829991
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.