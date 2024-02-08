الزرقاء : بدء فعاليات مؤتمر الوئام التاسع الإسلامي المسيحي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 8 شباط(بترا)- عمر ضمرة - نظمت الجامعة الهاشمية ونادي الشبيبة المسيحي بالتعاون مع جامعة آل البيت، ومديرتي الأوقاف والثقافة، وإتحاد المؤرخين، وإتحاد الكتاب الأردنيين، وعدد من الجمعيات والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في الزرقاء، مؤتمر الوئام التاسع بعنوان"منجزات الوئام الاسلامي المسيحي في ظل اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش ".

وتحدث محافظ الزرقاء حسن الجبور خلال رعايته افتتاح فعاليات المؤتمر، بحضور رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري عن حالة الوئام التي يعيشها المجتمع الأردني متميزة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث أن الإستقرار الذي تنعم به المملكة، هو نتاج تكاتف الأمة مع القيادة وتطلعاتها نحو آفاق المستقبل بخطوات ثابتة.

من جانبه، أكد النائب هايل عياش أهمية المؤتمر في إبراز العديد من الجوانب الفكرية والثقافية والإجتماعية، وخلق مجتمع قوي وآمن بقيادة جلالة الملك، مشيراً إلى اهمية الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودور الأردن البارز في الحد من النزاعات في المنطقة، خاصة العدوان الغاشم على قطاع غزة.

بدوره تحدث مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة عن أهمية السير بالوئام لتحقيق المنجزات ورفع راية الأردن عالية في كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى رسالة عمان، ومبادرة كلمة سواء وغيرها من النشاطات التي يقوم بها جلالة الملك والتي هي منارة نستنير بها للمستقبل.

وأعلن رئيس اللجنة التنظيمية العلمية للمؤتمر الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية عن إطلاق أنواع جديدة من السياحة في محافظة الزرقاء بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش،ومن أبرز هذه الأنواع :سياحة التراث الهاشمي،وسياحة الأسوار الأردنية العظيمة،وسياحة الفلك الآثاري،وسياحة مثلث الصيد،وسياحة الأبنية الغامضة وغيرها من أنواع السياحة الجديدة .

وعرض الأب فيليبوس عن أهمية التشارك والتفاعل بين أبناء المجتمع الواحد ،والإفادة من حالة الأمن التي تتميز بها المملكة، لافتاً إلى أن إضافة الإنجازات للوطن بشكل تراكمي سوف يسهم في جعله رائداً متميزاً من بين سائر دول العالم بقيادته الهاشمية الحكيمة والمظفرة.

واشارت رئيسة نادي الشبيبة المسيحي فاتن سميرات إلى المنجزات التي تحققت خلال 25 عاماً من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، مبينة أن المؤتمر يستمر بعطائه وخدمة المجتمع المحلي في الزرقاء ليبقى الأردن واحة هاشمية آمنة على الدوام .

وتحدث الدكتور عبد العزيز محمود من جامعة آل البيت،والدكتور علي المناصير من الجامعة الهاشمية عن منجزات مؤتمر الوئام الإسلامي المسيحي في عامه التاسع في الزرقاء، حيث عرض لكافة الإنجازات التي تحققت وخطة التطور السياحي المستقبلي للمحافظة.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إطلاق مسارات الوئام في الزرقاء ضمن إستراتيجية التطوير السياحي في المحافظة، والتي تشتمل على البلديات السبعة في العام الحالي 2024، وإطلاق أنواع السياحة الجديدة بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة.

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

08/02/2024 21:24:27