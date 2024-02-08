الهلال الأحمر في غزة: مخزون الوقود سينفد لدينا خلال 4 أيام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8شباط (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة اليوم الخميس، إن مخزون الوقود لديها سينفد خلال أربعة أيام فقط.

وحذرت من أن حياة الجرحى في مستشفى الأمل في خطر وذلك جراء نفاد الأكسجين بشكل كامل في المستشفى منذ أيام وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة، وفق بيان عبر حسابها في "فيسبوك"

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والمستلزمات الطبية والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.

في سياق منفصل، ذكرت الجمعية على موقعها، إن أحد مسعفيها استشهد اليوم ، فيما أصيب إثنان آخران جراء استهداف قوات الإحتلال لهم خلال أدائهم مهمة إنسانية منسق لها لإجلاء عدد من الجرحى والحالات الإنسانية في غزة .

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

08/02/2024 21:04:24