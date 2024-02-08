مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تحذر من هجوم عسكري اسرائيلي على رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 شباط (بترا) - حذرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية مجدداً من هجوم عسكري لقوات الاحتلال على رفح، ما يعني فرض نكبة جديدة وتهجير قسري للفلسطينيين كأمر واقع بفعل تكثيف الهجمات الجوية والبرية والبحرية والهجوم البري على غرار ما نفذته في بقية أنحاء قطاع غزة.

وناشدت المؤسسات الحقوقية في بيان صحفي اليوم الخميس المجتمع الدولي لتدارك هذه المخاطر الحقيقية التي باتت وشيكة، في ضوء التصريحات الواضحة التي لا تقبل التأويل من رئيس الوزراء الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين بشأن الهجوم على رفح، وفي ضوء استمرار دفع المدنيين من جميع محافظات قطاع غزة للنزوح إلى المحافظة الصغيرة على الحدود مع مصر.

كما حذرت بأن أي هجوم على رفح، التي تكتظ بنحو 65%من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، سيعني سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين على نحو لم نشهده من قبل طوال الأشهر الأربعة الماضية، ولن يكون هناك خيار أمام من ينجون من الموت سوى التوجه جنوباً نحو الأراضي المصرية، بفعل سيطرة قوات الاحتلال على المحاور الأخرى ومنع تنقل السكان باتجاه الشمال وفي ظل عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة.

واعتبرت، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومة الحرب الإسرائيلية المستمرة بشأن الهجوم على رفح ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، مشيرة أن نتنياهو قال أمس الأربعاء، إن التعليمات صدرت للجيش الإسرائيلي بالتحرك أيضا في رفح"، مثلما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريحات مماثلة "سنرسل قواتنا إلى أماكن أخرى في غزة قريباً،" في إشارة واضحة للهجوم الوشيك على رفح.

وأكدت المؤسسات، أن ما تعلنه قوات الاحتلال بأنها تبحث عن الخيارات الملائمة لشن هجماتها، لا قيمة له، بالنظر إلى سياستها المتبعة باستباحة المدنيين، وتحويلهم إلى أهداف مشروعة في إطار الانتقام والضغط السياسي، وضمن جريمة الإبادة الجماعية.

وحذرت مؤسسات المجتمع الدولي، خصوصاً الأعضاء في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان، من خطورة الوضع القائم في قطاع غزة وتطالبهم باتخاذ تدابير فورية لضمان حماية مئات المدنيين والمدنيات في رفح وفي كل القطاع، ومنع النكبة الجديدة في فلسطين ووقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيات والفلسطينيين من قطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/م ق/ح أ

08/02/2024 21:03:19