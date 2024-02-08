مؤتمر للأعيان يُعنى بمتابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 8 شباط (بترا) – مندوباً عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، افتتح العين الدكتور مصطفى الحمارنة، رئيس لجنة مشتركة تضم 9 لجان دائمة في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مؤتمرًا يُعنى بمتابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة.
وجاء المؤتمر، الذي يستمر على مدار 3 أيام في منطقة البحر الميت، بالتعاون مجلس الأعيان ومؤسسة "فريدريش ابيرت" الألمانية في عمّان من خلال مشروعها "مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي".
ويهدف المؤتمر لمتابعة مخرجات التغير المناخي وتوصيات قطاع النقل والتغلب على البطالة، وذلك استجابة لورقة سياسات بحثية، تبناها مجلس الأعيان، بعد مؤتمره "اقتصاديات تغير المناخ - فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ".
وتحدث العين الحمارنة عن أهمية متابعة التوصيات، التي وردت حول التغير المناخي والتكامل بين سياسات التغير المناخي والقضاء على البطالة للتوائم مع مخرجات وتوصيات المؤتمر واستراتيجيات الوزرات والمؤسسات مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إلى ضرورة التشبيك مع جميع الجهات والوزارات ووضع خطط مستقبلية للمتابعة وتطبيقها على أرض الواقع.
بدورها، أكدت دينا كسبي مديرة برنامج الطاقة والمناخ الإقليمي في المؤسسة الألمانية أهمية وجود الشراكة مع مجلس الأعيان، التي نتج عنها عقد المؤتمر، الذي له أهمية كبرى حول موضوع التغير المناخي وتوفير العدالة المناخية والمدن المستدامة.
وتناولت أولى جلسات المؤتمر الحوارية، التي أداراتها العين الدكتورة عبله العماوي، الحديث عن مصفوفة وزارتي البيئة والعمل، وتحدث فيها وزير البيئة المهندس معاويه الردايدة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.
وأكد الوزير الردايدة، أن الأردن تعتبر دولة رائدة في مجال التغير المناخي، وذلك يظهر من خلال وضع استراتيجيات وخطط مناخية ومتابعة موضوع التغير المناخي لرفع جاهزية هذا التحدي واتخاذ بعض الإجراءات منها تخفيف انبعاثات الكربونات وطرح خطط تتوائم مع مخرجات التحديث الاقتصادي.
فيما عرضت الجلسة الحوارية الثانية، التي أدارها رئيس لجنة العمل والتنمية العين عيسى مراد مصفوفة وزارتي الإدارة المحلية والطاقة، وتحدث فيها أمين عام وزارة الإدارة المحلية نضال أبو عرابي، وأمين عام وزارة الطاقة اماني العزام.
وتحدث أبو عرابي حيال دور وزارة الإدارة المحلية في رفع الوعي العام حيال إدارة النفايات واستغلال الموارد، حسب مخرجات الورقة النقاشية.
وتتكون اللجنة المشتركة من 9 لجان دائمة، هي: المالية برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، والإدارية برئاسة العين خالد البكار، والتربية والتعليم برئاسة العين الدكتورة محاسن جاغوب، والصحة والبيئة والسكان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، والزراعة والمياه برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، والعمل والتنمية الاجتماعية برئاسة العين عيسى مراد، والطاقة والثروة المعدنية برئاسة العين مالك الكباريتي، ولجنة السياحة برئاسة العين عبدالحكيم محمود الهندي.
--(بترا)
م ش/م ق/ح أ
08/02/2024 20:43:16
MENAFN08022024000117011021ID1107829987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.