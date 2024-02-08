مؤتمر للأعيان يُعنى بمتابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 8 شباط (بترا) – مندوباً عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، افتتح العين الدكتور مصطفى الحمارنة، رئيس لجنة مشتركة تضم 9 لجان دائمة في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مؤتمرًا يُعنى بمتابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة.

وجاء المؤتمر، الذي يستمر على مدار 3 أيام في منطقة البحر الميت، بالتعاون مجلس الأعيان ومؤسسة "فريدريش ابيرت" الألمانية في عمّان من خلال مشروعها "مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي".

ويهدف المؤتمر لمتابعة مخرجات التغير المناخي وتوصيات قطاع النقل والتغلب على البطالة، وذلك استجابة لورقة سياسات بحثية، تبناها مجلس الأعيان، بعد مؤتمره "اقتصاديات تغير المناخ - فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ".

وتحدث العين الحمارنة عن أهمية متابعة التوصيات، التي وردت حول التغير المناخي والتكامل بين سياسات التغير المناخي والقضاء على البطالة للتوائم مع مخرجات وتوصيات المؤتمر واستراتيجيات الوزرات والمؤسسات مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إلى ضرورة التشبيك مع جميع الجهات والوزارات ووضع خطط مستقبلية للمتابعة وتطبيقها على أرض الواقع.

بدورها، أكدت دينا كسبي مديرة برنامج الطاقة والمناخ الإقليمي في المؤسسة الألمانية أهمية وجود الشراكة مع مجلس الأعيان، التي نتج عنها عقد المؤتمر، الذي له أهمية كبرى حول موضوع التغير المناخي وتوفير العدالة المناخية والمدن المستدامة.

وتناولت أولى جلسات المؤتمر الحوارية، التي أداراتها العين الدكتورة عبله العماوي، الحديث عن مصفوفة وزارتي البيئة والعمل، وتحدث فيها وزير البيئة المهندس معاويه الردايدة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وأكد الوزير الردايدة، أن الأردن تعتبر دولة رائدة في مجال التغير المناخي، وذلك يظهر من خلال وضع استراتيجيات وخطط مناخية ومتابعة موضوع التغير المناخي لرفع جاهزية هذا التحدي واتخاذ بعض الإجراءات منها تخفيف انبعاثات الكربونات وطرح خطط تتوائم مع مخرجات التحديث الاقتصادي.

فيما عرضت الجلسة الحوارية الثانية، التي أدارها رئيس لجنة العمل والتنمية العين عيسى مراد مصفوفة وزارتي الإدارة المحلية والطاقة، وتحدث فيها أمين عام وزارة الإدارة المحلية نضال أبو عرابي، وأمين عام وزارة الطاقة اماني العزام.

وتحدث أبو عرابي حيال دور وزارة الإدارة المحلية في رفع الوعي العام حيال إدارة النفايات واستغلال الموارد، حسب مخرجات الورقة النقاشية.

وتتكون اللجنة المشتركة من 9 لجان دائمة، هي: المالية برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، والإدارية برئاسة العين خالد البكار، والتربية والتعليم برئاسة العين الدكتورة محاسن جاغوب، والصحة والبيئة والسكان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، والزراعة والمياه برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، والعمل والتنمية الاجتماعية برئاسة العين عيسى مراد، والطاقة والثروة المعدنية برئاسة العين مالك الكباريتي، ولجنة السياحة برئاسة العين عبدالحكيم محمود الهندي.

--(بترا)

م ش/م ق/ح أ

08/02/2024 20:43:16