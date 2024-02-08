المكتب الحكومي بغزة: 15 مليار دولار خسائر أولية للحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 شباط (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الخسائر الأولية المباشرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت الـ15 مليار دولار.

وأضاف المكتب أن أكثر من 330 الف اسرة فقدت بيوتها ومنازلها ووحداتها السكنية، وهناك 700 ألف فلسطيني أصبحوا مصابين بأمراض معدية بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، ولا يزال 7 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض، ولم يتم انتشالهم.

وحذر من تصاعد المجاعة في شمال غزة بعد نفاد الحبوب والغذاء، محملًا سلطات الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية تعرض حياة 400 ألف شخص للخطر .

وأشار الى ان قوات الاحتلال قتلت عشرات الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، وأن النازحين في القطاع أصبحوا لا يجدون الماء ولا الغذاء ولا الدواء.

وأوضح المكتب أن قوات الاحتلال سرقت نحو 300 جثة من مقابر قطاع غزة.

وطالب كل المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

08/02/2024 20:35:57