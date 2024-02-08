مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية ومؤسسة الغذاء والدواء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 8 شباط (بترا)- وقع رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور وصفي الروابدة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات مذكرة تفاهم،اليوم الخميس، لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والأكاديمية،بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور خالد أبو التين، وعدد من عمداء الكليات في الجامعة وعدد من المدراء المعنيين في المؤسسة.
وقال الدكتور الروابدة، عقب توقيع المذكرة، إن الجامعة الهاشمية من الجامعات الأولى التي تحرص على التعاون المشترك والتشبيك مع المؤسسات الوطنية الهامة كالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشيراً إلى أهمية توقيع هذه المذكرة في دعم التعليم ورفع كفاءته ،خاصة في المجالات الدوائية والغذائية ومستلزمات التجميل التي تعنى بها كليات الجامعة ومنها كلية العلوم الصيدلانية، وكلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية.
وأشار الدكتور الروابدة إلى استعداد الجامعة لتنفيذ بنود المذكرة ودعمها من جميع الجوانب، لتطوير الشراكات التي من شأنها الإرتقاء بالمستوى التعليمي الذي تقدمه ورفع سوية وكفاءات مخرجاتها التعليمية.
من جانبه، بين الدكتور مهيدات، أن المذكرة جاءت لغايات تجذير العمل الوطني المشترك وتعزيز التعاون في مجال الفحوصات المخبرية اللازمة للعينات الغذائية ضمن سعي المؤسسة لإعتماد المختبرات التابعة للجهات الحكومية لتوفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب المنشآت والمستثمرين لمواكبة اتساع الرقعة الجغرافية وتزايد عدد المنشآت الغذائية وعدد العينات المستلمة للفحص.
وأكد ضرورة التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وسير تفعيلها على أتم وجه بما يخدم تطوير وتعزيز التعاون في مجال الدراسات والأبحاث العلمية والبحث العلمي التطبيقي ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات العلمية والفنية وتبادل الخبرات في الشؤون العلمية والتطبيقية.
ولفت إلى أهمية تقديم البرامج التدريبية المجانية لطلبة الصيدلة والتغذية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة في مديريات الغذاء والدواء والمختبرات في المؤسسة وعضوية أساتذة الجامعة في اللجان الفنية المختصة بالغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الصيدلانية ورفد الجامعة بمختصين من المؤسسة للمشاركة بتدريس مساقات المشترك مجاناً،مشيداً بالمستوى المتميز للجامعة الهاشمية وكوادرها وسمعتها الطيبة محلياً وإقليمياً والمستوى المتميز لمختبرات الجامعة المجهزة بالأجهزة الحديثة والكفاءات المؤهلة .
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
08/02/2024 20:31:49
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