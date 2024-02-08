مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية ومؤسسة الغذاء والدواء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 8 شباط (بترا)- وقع رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور وصفي الروابدة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات مذكرة تفاهم،اليوم الخميس، لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والأكاديمية،بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور خالد أبو التين، وعدد من عمداء الكليات في الجامعة وعدد من المدراء المعنيين في المؤسسة.

وقال الدكتور الروابدة، عقب توقيع المذكرة، إن الجامعة الهاشمية من الجامعات الأولى التي تحرص على التعاون المشترك والتشبيك مع المؤسسات الوطنية الهامة كالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشيراً إلى أهمية توقيع هذه المذكرة في دعم التعليم ورفع كفاءته ،خاصة في المجالات الدوائية والغذائية ومستلزمات التجميل التي تعنى بها كليات الجامعة ومنها كلية العلوم الصيدلانية، وكلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وأشار الدكتور الروابدة إلى استعداد الجامعة لتنفيذ بنود المذكرة ودعمها من جميع الجوانب، لتطوير الشراكات التي من شأنها الإرتقاء بالمستوى التعليمي الذي تقدمه ورفع سوية وكفاءات مخرجاتها التعليمية.

من جانبه، بين الدكتور مهيدات، أن المذكرة جاءت لغايات تجذير العمل الوطني المشترك وتعزيز التعاون في مجال الفحوصات المخبرية اللازمة للعينات الغذائية ضمن سعي المؤسسة لإعتماد المختبرات التابعة للجهات الحكومية لتوفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب المنشآت والمستثمرين لمواكبة اتساع الرقعة الجغرافية وتزايد عدد المنشآت الغذائية وعدد العينات المستلمة للفحص.

وأكد ضرورة التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وسير تفعيلها على أتم وجه بما يخدم تطوير وتعزيز التعاون في مجال الدراسات والأبحاث العلمية والبحث العلمي التطبيقي ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات العلمية والفنية وتبادل الخبرات في الشؤون العلمية والتطبيقية.

ولفت إلى أهمية تقديم البرامج التدريبية المجانية لطلبة الصيدلة والتغذية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة في مديريات الغذاء والدواء والمختبرات في المؤسسة وعضوية أساتذة الجامعة في اللجان الفنية المختصة بالغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الصيدلانية ورفد الجامعة بمختصين من المؤسسة للمشاركة بتدريس مساقات المشترك مجاناً،مشيداً بالمستوى المتميز للجامعة الهاشمية وكوادرها وسمعتها الطيبة محلياً وإقليمياً والمستوى المتميز لمختبرات الجامعة المجهزة بالأجهزة الحديثة والكفاءات المؤهلة .

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

08/02/2024 20:31:49