الأمانة تخصص شاشات لعرض مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب قطر

الأمانة تخصص شاشات لعرض مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب قطر
التاريخ
2/8/2024 2:35:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- خصصت أمانة عمان، شاشات لعرض المباراة النهائية لبطولة كاس آسيا في كرة القدم، أمام الجماهير، والتي ستجمع السبت المقبل منتخبنا الوطني وشقيقه المنتخب القطري.
وأعلنت الأمانة أن شاشات العرض ستكون متاحة أمام الجمهور في كل من حدائق الحسين، وحدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المقابلين، وصالة الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في القويسمة، وفي حدائق الجبيهة.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
08/02/2024 20:16:13
MENAFN08022024000117011021ID1107829984
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