الأمانة تخصص شاشات لعرض مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب قطر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- خصصت أمانة عمان، شاشات لعرض المباراة النهائية لبطولة كاس آسيا في كرة القدم، أمام الجماهير، والتي ستجمع السبت المقبل منتخبنا الوطني وشقيقه المنتخب القطري.

وأعلنت الأمانة أن شاشات العرض ستكون متاحة أمام الجمهور في كل من حدائق الحسين، وحدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المقابلين، وصالة الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في القويسمة، وفي حدائق الجبيهة.

--(بترا)

ع ع/م د/ح أ

08/02/2024 20:16:13