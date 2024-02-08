التربية تكرم المشاركين بمشروع تمكين طلاب لبناء مدارس صديقة للبيئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- كرّم مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري، المشاركين ضمن مشروع تمكين طلاب المرحلة الأساسية لبناء مدارس صديقة للبيئة من خلال تأسيس نظام لإعادة تدوير النفايات الصلبة وإدارتها.
وأكد الدكتور الهواري خلال رعايته الحفل الختامي للمشروع، اليوم الخميس، حرص الوزارة على نشر التوعية البيئية بين الطلبة والعمل على تكريسها كثقافة مجتمعية تنعكس سلوكًا ايجابيًا يمارسه الجميع حفاظًا على سلامة البيئة بمختلف مكوناتها.
ودعا إلى تضمين هذا المشروع في أنشطة مبادرة "لمدرستي أنتمي" التي تنفذها الوزارة في مدارس المملكة.
واستهدف المشروع الذي تنفذه الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة ضمن إشراف الوزارة بالتعاون مع منظمة حسن الجوار الدولية - الأردن للمدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في ألوية الموقر وسحاب وقصبة المفرق.
ويأتي المشروع للتأكيد على أهمية تحسين البيئة المدرسية، والأنشطة التي من شأنها رفع قدرات ووعي الطلبة بالتغير المناخي وإدارة النفايات الصلبة وتوثيق العلاقة ما بين المدرسة والمجتمع المحلي.
كما تضمنت الأنشطة تدريب المعلمين للمدارس التي تم اختيارها والتابعة للمشروع لرفع قدراتهم بعملية التدوير للنفايات، والتغير المناخي.
وفي ختام الحفل، سلم الدكتور الهواري الشهادات التدريبية للمشاركين في المشروع .
--(بترا)
ع س/م د/ح أ
08/02/2024 20:00:47
MENAFN08022024000117011021ID1107829981
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