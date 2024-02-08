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التربية تكرم المشاركين بمشروع تمكين طلاب لبناء مدارس صديقة للبيئة

2/8/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- كرّم مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري، المشاركين ضمن مشروع تمكين طلاب المرحلة الأساسية لبناء مدارس صديقة للبيئة من خلال تأسيس نظام لإعادة تدوير النفايات الصلبة وإدارتها.
وأكد الدكتور الهواري خلال رعايته الحفل الختامي للمشروع، اليوم الخميس، حرص الوزارة على نشر التوعية البيئية بين الطلبة والعمل على تكريسها كثقافة مجتمعية تنعكس سلوكًا ايجابيًا يمارسه الجميع حفاظًا على سلامة البيئة بمختلف مكوناتها.
ودعا إلى تضمين هذا المشروع في أنشطة مبادرة "لمدرستي أنتمي" التي تنفذها الوزارة في مدارس المملكة.
واستهدف المشروع الذي تنفذه الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة ضمن إشراف الوزارة بالتعاون مع منظمة حسن الجوار الدولية - الأردن للمدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في ألوية الموقر وسحاب وقصبة المفرق.
ويأتي المشروع للتأكيد على أهمية تحسين البيئة المدرسية، والأنشطة التي من شأنها رفع قدرات ووعي الطلبة بالتغير المناخي وإدارة النفايات الصلبة وتوثيق العلاقة ما بين المدرسة والمجتمع المحلي.
كما تضمنت الأنشطة تدريب المعلمين للمدارس التي تم اختيارها والتابعة للمشروع لرفع قدراتهم بعملية التدوير للنفايات، والتغير المناخي.
وفي ختام الحفل، سلم الدكتور الهواري الشهادات التدريبية للمشاركين في المشروع .
--(بترا)
ع س/م د/ح أ
08/02/2024 20:00:47

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