إشهار كتاب النظام الشمسي في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في إربد

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إربد 8 شباط (بترا)- نظمت مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في إربد، اليوم الخميس، حفل إشهار كتاب بعنوان: النظام الشمسي "الشمس وبناتها " الصادر باللغة الإنجليزية لمؤلفته الطالبة ايما محمود الجوارنة.

وقالت مديرية المدرسة الدكتورة تماضر مهيدات التي أدارت حفل إشهار الكتاب، إن مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز هي حاضنة للإبداع، وقد حققت إنجازات كبيرة على مدار نشأتها، مشيرة إلى أن الطالبة ايما هي نموذج للموهوبين والمبدعين.

وأكد مدير تربية قصبة إربد الدكتور حمزه نجادات، أن إشهار كتاب الطالبة ايما يبعث بالفخر والاعتزاز، ويضاف إلى الرصيد الحافل بالإنجازات للطلبة والمعلمين في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ، مؤكداً حرص الوزارة على تنمية ودعم مثل هذه المواهب من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز وتعزيز الدافعية للمنافسة.

وأشار النائب جعفر الربابعة إلى أهمية تعميم هذا النوع من قصص النجاح والتميز وتجذير ثقافة التميز في مدارس المملكة والانتقال بالتعليم إلى مستويات أكثر تقدماً وتلبية لمتطلبات العصر.

وأكد مستشار الهيئة الملكية الأردنية للافلام الدكتور مخلص المفلح أن مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز اتخذت من عميد بني هاشم اسما لها فكانت متميزة بطلبتها ومعلميها وإدارتها، لافتا إلى أن الذي يتميز به الكتاب هو أنه منتج يصلح للأسرة بأفرادها كافة.

وأشار والد الطالبة ايما محمود الجوارنة إلى ان من حسن الحظ أن يتزامن إشهار كتاب ابنته ايما، مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وعيد الإسراء والمعراج، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذا النجاح الذي حققته ابنته، رغم صغر سنها لتأليفها كتاباً يقدم مواضيع مهمة عن النظام الشمسي.

بدورها قالت الطالبة ايما، إن فكرة تأليف الكتاب جاءت لأهمية علم النظام الشمسي، وانعكاسه على الإنسان، وذلك لاكتشافه بشكل أوسع، مبينة أن الكتاب يتضمن العديد من القصص المشوقة والتي تنقل القارئ في رحلة مثيرة، داخل النظام الشمسي.

وقدم الدكتور محمد الزعبي من جامعة اليرموك، والمدربة الفلكية في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك دلال اللالا، قراءة نقدية مستفيضة عن الكتاب، مؤكدين أنه قدم معلومات فلكية حديثة بأسلوب سرد سهل، ويعد مدخلاً لجميع المستويات لمن لديه الرغبة لدخول علم الفضاء والمجموعة الشمسية والكواكب والخصائص المجهولة لها.

--(بترا)

ا.ح/م د/ح أ

08/02/2024 19:55:11