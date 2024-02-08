إشهار كتاب النظام الشمسي في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 شباط (بترا)- نظمت مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في إربد، اليوم الخميس، حفل إشهار كتاب بعنوان: النظام الشمسي "الشمس وبناتها " الصادر باللغة الإنجليزية لمؤلفته الطالبة ايما محمود الجوارنة.
وقالت مديرية المدرسة الدكتورة تماضر مهيدات التي أدارت حفل إشهار الكتاب، إن مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز هي حاضنة للإبداع، وقد حققت إنجازات كبيرة على مدار نشأتها، مشيرة إلى أن الطالبة ايما هي نموذج للموهوبين والمبدعين.
وأكد مدير تربية قصبة إربد الدكتور حمزه نجادات، أن إشهار كتاب الطالبة ايما يبعث بالفخر والاعتزاز، ويضاف إلى الرصيد الحافل بالإنجازات للطلبة والمعلمين في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ، مؤكداً حرص الوزارة على تنمية ودعم مثل هذه المواهب من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز وتعزيز الدافعية للمنافسة.
وأشار النائب جعفر الربابعة إلى أهمية تعميم هذا النوع من قصص النجاح والتميز وتجذير ثقافة التميز في مدارس المملكة والانتقال بالتعليم إلى مستويات أكثر تقدماً وتلبية لمتطلبات العصر.
وأكد مستشار الهيئة الملكية الأردنية للافلام الدكتور مخلص المفلح أن مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز اتخذت من عميد بني هاشم اسما لها فكانت متميزة بطلبتها ومعلميها وإدارتها، لافتا إلى أن الذي يتميز به الكتاب هو أنه منتج يصلح للأسرة بأفرادها كافة.
وأشار والد الطالبة ايما محمود الجوارنة إلى ان من حسن الحظ أن يتزامن إشهار كتاب ابنته ايما، مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وعيد الإسراء والمعراج، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذا النجاح الذي حققته ابنته، رغم صغر سنها لتأليفها كتاباً يقدم مواضيع مهمة عن النظام الشمسي.
بدورها قالت الطالبة ايما، إن فكرة تأليف الكتاب جاءت لأهمية علم النظام الشمسي، وانعكاسه على الإنسان، وذلك لاكتشافه بشكل أوسع، مبينة أن الكتاب يتضمن العديد من القصص المشوقة والتي تنقل القارئ في رحلة مثيرة، داخل النظام الشمسي.
وقدم الدكتور محمد الزعبي من جامعة اليرموك، والمدربة الفلكية في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك دلال اللالا، قراءة نقدية مستفيضة عن الكتاب، مؤكدين أنه قدم معلومات فلكية حديثة بأسلوب سرد سهل، ويعد مدخلاً لجميع المستويات لمن لديه الرغبة لدخول علم الفضاء والمجموعة الشمسية والكواكب والخصائص المجهولة لها.
--(بترا)
ا.ح/م د/ح أ
08/02/2024 19:55:11
MENAFN08022024000117011021ID1107829980
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.