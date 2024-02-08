التربية تنظم ورشة للتدريب على مناظرات المحكمين للبطولة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)-اختتمت الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم من خلال مديرية النشاطات الثقافية والفنية قسم النشاط الثقافي والبيئي بإدارة النشاطات التربوية اليوم الخميس والتي جاءت بعنوان (تدريب مناظرات المحكمين للبطولة الوطنية لفن المناظرات المدرسية).

وجاءت الورشة التي عقدت فعالياتها على مدار يومي الأربعاء والخميس بالتعاون مع USAID والمعهد الديمقراطي الوطني ومركز الحياة راصد.

وأشاد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات بتفاعل المشاركين في البرامج النظرية التي تم تقديمها، وبتنفيذهم التطبيقات العملية على تحكيم مناظرات متعددة عُقدت خلال الورشة.

وستقوم اللجان المدربة بتنفيذ تقييم المناظرات المدرسية بين الطلبة في جميع الأقاليم، وإجراء التصفية على مستوى المملكة لاختيار أفضل فريق ليمثل الأردن في مسابقة المناظرات المدرسية التي ستقام في دولة قطر لعام 2025.

--(بترا)

ع س/ح أ

08/02/2024 19:53:33