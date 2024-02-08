التربية تنظم ورشة للتدريب على مناظرات المحكمين للبطولة الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)-اختتمت الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم من خلال مديرية النشاطات الثقافية والفنية قسم النشاط الثقافي والبيئي بإدارة النشاطات التربوية اليوم الخميس والتي جاءت بعنوان (تدريب مناظرات المحكمين للبطولة الوطنية لفن المناظرات المدرسية).
وجاءت الورشة التي عقدت فعالياتها على مدار يومي الأربعاء والخميس بالتعاون مع USAID والمعهد الديمقراطي الوطني ومركز الحياة راصد.
وأشاد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات بتفاعل المشاركين في البرامج النظرية التي تم تقديمها، وبتنفيذهم التطبيقات العملية على تحكيم مناظرات متعددة عُقدت خلال الورشة.
وستقوم اللجان المدربة بتنفيذ تقييم المناظرات المدرسية بين الطلبة في جميع الأقاليم، وإجراء التصفية على مستوى المملكة لاختيار أفضل فريق ليمثل الأردن في مسابقة المناظرات المدرسية التي ستقام في دولة قطر لعام 2025.
--(بترا)
ع س/ح أ
08/02/2024 19:53:33
MENAFN08022024000117011021ID1107829979
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