قتيلان في غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 8 شباط(بترا) -قتل شخصان بعد ظهر اليوم في غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية على سيارة في مدينة النبطية جنوب لبنان.
وافاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية" بترا" في بيروت" ان المسيرة الاسرائيلية اطلقت باتجاه السيارة صاروخا موجها مما ادى الى اشتعال النيران فيها".
وقال المصدر" هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل عُمق مدينة النبطية منذ بدء الحرب".
واضاف" ان المسيّرات الاسرائيلية تحلّق على علو منخفض وبكثافة فوق قرى منطقتي النبطية والزهراني جنوب لبنان".
واعلن حزب الله في بيان عن استهداف مبنى في مستعمرة المطلة يتموضع فيه جنود اسرائيليون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
كما اعلن عن استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
--(بترا)
ف ج/ح أ
08/02/2024 19:46:19
MENAFN08022024000117011021ID1107829978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.