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قتيلان في غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

2/8/2024 2:35:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 8 شباط(بترا) -قتل شخصان بعد ظهر اليوم في غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية على سيارة في مدينة النبطية جنوب لبنان.
وافاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية" بترا" في بيروت" ان المسيرة الاسرائيلية اطلقت باتجاه السيارة صاروخا موجها مما ادى الى اشتعال النيران فيها".
وقال المصدر" هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل عُمق مدينة النبطية منذ بدء الحرب".
واضاف" ان المسيّرات الاسرائيلية تحلّق على علو منخفض وبكثافة فوق قرى منطقتي النبطية والزهراني جنوب لبنان".
واعلن حزب الله في بيان عن استهداف مبنى في مستعمرة المطلة ‏يتموضع فيه جنود اسرائيليون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
كما اعلن عن استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
--(بترا)
ف ج/ح أ
08/02/2024 19:46:19

MENAFN08022024000117011021ID1107829978

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