اجتماع لمجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- قال رئيس مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن مجلس الهيئة سيواصل دراسة قضايا وحالات الوظيفة العامة التي تم عرضها خلال اجتماعات مجلس الخدمة المدنية قبل تاريخ 28 كانون الثاني 2024، لغايات التوصية بالإجراءات والأحكام المتعلقة بها وفقاً للتشريعات الناظمة لها.
وخلال اجتماع المجلس، اليوم الخميس، أشار الناصر إلى أن مجلس الهيئة المشكل بموجب أحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023، سيتولى خلال المرحلة الانتقالية فقط مهام مجلس الخدمة المدنية، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
واستعرض الاجتماع، مجموعة من القضايا، منها: توفيق أوضاع الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومية، ومحددات مرتبطة بمشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، وتعليمات التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، ومناقشة مخاطبات الدوائر للهيئة بخصوص منح العلاوات لبعض الوظائف وتحويل الصفة الوظيفية، وشؤون تتعلق بوظائف العقود الشاملة وحالات وظيفية مختلفة.
وبين الناصر أن الهيئة ستقوم بتقديم الاستشارة والدعم الفني للدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان تطبيق التشريعات الناظمة للموارد البشرية في القطاع العام، ومكونات استراتيجية الموارد البشرية في المرحلة المقبلة، وتمكين العاملين في وحدة الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الأجهزة الحكومية من تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة والتعامل معها بكفاءة عالية.
وأضاف أن ذلك ينعكس على تحقيق الغاية من هذا التطوير؛ وهي استقطاب الكفاءات للقطاع العام، ورفع أداء الموظفين العموميين، وتعزيز منهجية تقييم الأداء الفردي والمؤسسي للدوائر، ومبدأ الثواب والعقاب، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المعتمدة كافة، من قبل وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع العام PMIO في رئاسة الوزراء، بإدخال بعض التعديلات عليها مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة، بعد أن تم رفعها من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام إلى رئيس الوزراء، وعرضها على جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد ،ونقل مسؤولية تنفيذها من الوحدة إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة بشكل منظم ومدروس.
يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، والمدير التنفيذي لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية المهندس مبارك الخلايلة، والمدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير الدكتور بندر أبو تايه، والمدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري ياسر النسور، والمدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المهندسة شروق عبدالغني، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام في الهيئة.
--(بترا)
ه ع/م د/ح أ
08/02/2024 19:30:02
MENAFN08022024000117011021ID1107829977
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