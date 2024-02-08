اجتماع لمجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- قال رئيس مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن مجلس الهيئة سيواصل دراسة قضايا وحالات الوظيفة العامة التي تم عرضها خلال اجتماعات مجلس الخدمة المدنية قبل تاريخ 28 كانون الثاني 2024، لغايات التوصية بالإجراءات والأحكام المتعلقة بها وفقاً للتشريعات الناظمة لها.

وخلال اجتماع المجلس، اليوم الخميس، أشار الناصر إلى أن مجلس الهيئة المشكل بموجب أحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023، سيتولى خلال المرحلة الانتقالية فقط مهام مجلس الخدمة المدنية، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

واستعرض الاجتماع، مجموعة من القضايا، منها: توفيق أوضاع الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومية، ومحددات مرتبطة بمشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، وتعليمات التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، ومناقشة مخاطبات الدوائر للهيئة بخصوص منح العلاوات لبعض الوظائف وتحويل الصفة الوظيفية، وشؤون تتعلق بوظائف العقود الشاملة وحالات وظيفية مختلفة.

وبين الناصر أن الهيئة ستقوم بتقديم الاستشارة والدعم الفني للدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان تطبيق التشريعات الناظمة للموارد البشرية في القطاع العام، ومكونات استراتيجية الموارد البشرية في المرحلة المقبلة، وتمكين العاملين في وحدة الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الأجهزة الحكومية من تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة والتعامل معها بكفاءة عالية.

وأضاف أن ذلك ينعكس على تحقيق الغاية من هذا التطوير؛ وهي استقطاب الكفاءات للقطاع العام، ورفع أداء الموظفين العموميين، وتعزيز منهجية تقييم الأداء الفردي والمؤسسي للدوائر، ومبدأ الثواب والعقاب، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المعتمدة كافة، من قبل وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع العام PMIO في رئاسة الوزراء، بإدخال بعض التعديلات عليها مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة، بعد أن تم رفعها من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام إلى رئيس الوزراء، وعرضها على جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد ،ونقل مسؤولية تنفيذها من الوحدة إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة بشكل منظم ومدروس.

يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، والمدير التنفيذي لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية المهندس مبارك الخلايلة، والمدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير الدكتور بندر أبو تايه، والمدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري ياسر النسور، والمدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المهندسة شروق عبدالغني، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام في الهيئة.

--(بترا)

ه ع/م د/ح أ

08/02/2024 19:30:02