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جمعة: المنتخب الوطني جاهز لنهائي آسيا

2/8/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 8 شباط (بترا) - أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة، جاهزية المنتخب الوطني للقاء المنتخب القطري يوم السبت المقبل في نهائي كأس آسيا الذي يقام على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأشار جمعة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية" بترا" المتواجدة في قطر ضمن وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني إلى أن المنتخب يتمتع بالمعنويات العالية استعدادا لاسعاد الأردنيين الذين يترقبون القمة الآسيوية.
وتطرق جمعة إلى مشكلة إيجاد التذاكر للجمهور الأردني لافتا إلى أن اتحاد الكرة يسعى للوقوف على التفاصيل.
وبين ان الجمهور الأردني الذي سيصل إلى قطر من خلال رحلات خاصة سيثري المباراة، ويدعم اللاعبين موجها الشكر لشركات الطيران التي بادرت لتسيير رحلات من عمان إلى الدوحة لمؤازرة النشامى.
--(بترا)
خ خ/ح أ
08/02/2024 19:28:52

MENAFN08022024000117011021ID1107829976

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