تربية جرش تحتفل بعيد ميلاد الملك القائد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 8 شباط (بترا) - احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش اليوم في قاعة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وقال مساعد محافظ جرش الدكتور محمد العوامره الذي رعى فعاليات الحفل مندوبا عن المحافظ الدكتور فراس الفاعور انه بميلاد الملك يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتقدم على خطى الملك عاقدين العزم على أن يبقى الأردن أنموذجا للإنجاز والعطاء والوحدة الوطنية والعيش المشترك مؤكدين ثقتهم وإيمانهم بقيادتهم الهاشمية التي حقّقت الإنجازات من أجل رفعة الوطن وصون مُقدّرات.
واكد مدير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم محاسنه ان الأردن حقق نهضة شمولية بفضل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين له وتطويره داعيا الى اخذ الدروس والعبر من مسيرة الهاشميين الذين بنوا العز والمجد للأردن والاردنيين .
واشتمل الاحتفال الذي حضره عدد من النواب والاعيان ومدراء الدوائر على فقرات فنية وكلمات وقصائد شعرية تغنت بالمناسبة قدمتها مدرسة جرش الأساسية للبنات وقصيدة قدمها الطالب عبادة الرواشدة من مدرسة الكتة الثانوية للبنين وفقرة تراثية قدمتها مدرسة نسيبة المازنية الأساسية المختلطة وعرض تقرير عن انجازات جلالة الملك بمناسبة مرور 25 عاماً على توليه سلطاته الدستورية.
--(بترا)
ع.ف/ح أ
08/02/2024 19:26:27
MENAFN08022024000117011021ID1107829975
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