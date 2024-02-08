Friday, 09 February 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تربية جرش تحتفل بعيد ميلاد الملك القائد

2/8/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 8 شباط (بترا) - احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش اليوم في قاعة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وقال مساعد محافظ جرش الدكتور محمد العوامره الذي رعى فعاليات الحفل مندوبا عن المحافظ الدكتور فراس الفاعور انه بميلاد الملك يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتقدم على خطى الملك عاقدين العزم على أن يبقى الأردن أنموذجا للإنجاز والعطاء والوحدة الوطنية والعيش المشترك مؤكدين ثقتهم وإيمانهم بقيادتهم الهاشمية التي حقّقت الإنجازات من أجل رفعة الوطن وصون مُقدّرات.
واكد مدير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم محاسنه ان الأردن حقق نهضة شمولية بفضل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين له وتطويره داعيا الى اخذ الدروس والعبر من مسيرة الهاشميين الذين بنوا العز والمجد للأردن والاردنيين .
واشتمل الاحتفال الذي حضره عدد من النواب والاعيان ومدراء الدوائر على فقرات فنية وكلمات وقصائد شعرية تغنت بالمناسبة قدمتها مدرسة جرش الأساسية للبنات وقصيدة قدمها الطالب عبادة الرواشدة من مدرسة الكتة الثانوية للبنين وفقرة تراثية قدمتها مدرسة نسيبة المازنية الأساسية المختلطة وعرض تقرير عن انجازات جلالة الملك بمناسبة مرور 25 عاماً على توليه سلطاته الدستورية.
--(بترا)
ع.ف/ح أ
08/02/2024 19:26:27

MENAFN08022024000117011021ID1107829975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث