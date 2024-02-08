تربية جرش تحتفل بعيد ميلاد الملك القائد

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 8 شباط (بترا) - احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش اليوم في قاعة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وقال مساعد محافظ جرش الدكتور محمد العوامره الذي رعى فعاليات الحفل مندوبا عن المحافظ الدكتور فراس الفاعور انه بميلاد الملك يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتقدم على خطى الملك عاقدين العزم على أن يبقى الأردن أنموذجا للإنجاز والعطاء والوحدة الوطنية والعيش المشترك مؤكدين ثقتهم وإيمانهم بقيادتهم الهاشمية التي حقّقت الإنجازات من أجل رفعة الوطن وصون مُقدّرات.

واكد مدير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم محاسنه ان الأردن حقق نهضة شمولية بفضل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين له وتطويره داعيا الى اخذ الدروس والعبر من مسيرة الهاشميين الذين بنوا العز والمجد للأردن والاردنيين .

واشتمل الاحتفال الذي حضره عدد من النواب والاعيان ومدراء الدوائر على فقرات فنية وكلمات وقصائد شعرية تغنت بالمناسبة قدمتها مدرسة جرش الأساسية للبنات وقصيدة قدمها الطالب عبادة الرواشدة من مدرسة الكتة الثانوية للبنين وفقرة تراثية قدمتها مدرسة نسيبة المازنية الأساسية المختلطة وعرض تقرير عن انجازات جلالة الملك بمناسبة مرور 25 عاماً على توليه سلطاته الدستورية.

--(بترا)

ع.ف/ح أ

08/02/2024 19:26:27