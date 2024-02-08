الصفدي وتربية النواب يثمنون اقرار نظام معدل لصندوق دعم الطالب الجامعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- ثمن رئيس مجلس النواب احمد الصفدي استجابة الحكومة لتوصيات مجلس النواب، حول قروض ومنح الطلبة الجامعيين.

وقال انها مؤشر مهم على معنى تكامل أدوار السلطات مايدفع نحو مزيد من التعاون بما يصب في المحصلة بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين وأبنائهم الطلبة في الحصول على فرص التعليم.

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن اللجنة تثمن إقرار الحكومة نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدها اليوم الخميس، نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات لسنة 2024.

وأضاف المومني، في بيان صحفي اصدرته تربية النواب اليوم ، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعد في كلمة ألقاها في خطاب الموازنة، بإصدار نظام جديد يضمن توجيه الدعم الى الطلبه المحتاجين .

وتابع المومني ان تعديل النظام حسب مجلس الوزراء جاء للحفاظ على المراكز القانونية التي تكونت للطلبة الموفدين في منح ،او المستفيدين من قروض،او المسجلين في الجامعة قبل نفاذ احكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81لسنة 2023.

وأوضح انه وبموجب التعديل ، سيتم تطبيق احكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 114 لسنة 2018 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الطلبة الموفدين في منح او المستفيدين من قروض او المسجلين في الجامعة .

--(بترا)

م خ/ح أ

08/02/2024 19:23:36