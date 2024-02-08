الصفدي وتربية النواب يثمنون اقرار نظام معدل لصندوق دعم الطالب الجامعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- ثمن رئيس مجلس النواب احمد الصفدي استجابة الحكومة لتوصيات مجلس النواب، حول قروض ومنح الطلبة الجامعيين.
وقال انها مؤشر مهم على معنى تكامل أدوار السلطات مايدفع نحو مزيد من التعاون بما يصب في المحصلة بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين وأبنائهم الطلبة في الحصول على فرص التعليم.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن اللجنة تثمن إقرار الحكومة نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدها اليوم الخميس، نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات لسنة 2024.
وأضاف المومني، في بيان صحفي اصدرته تربية النواب اليوم ، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعد في كلمة ألقاها في خطاب الموازنة، بإصدار نظام جديد يضمن توجيه الدعم الى الطلبه المحتاجين .
وتابع المومني ان تعديل النظام حسب مجلس الوزراء جاء للحفاظ على المراكز القانونية التي تكونت للطلبة الموفدين في منح ،او المستفيدين من قروض،او المسجلين في الجامعة قبل نفاذ احكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81لسنة 2023.
وأوضح انه وبموجب التعديل ، سيتم تطبيق احكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 114 لسنة 2018 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الطلبة الموفدين في منح او المستفيدين من قروض او المسجلين في الجامعة .
--(بترا)
م خ/ح أ
08/02/2024 19:23:36
MENAFN08022024000117011021ID1107829974
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