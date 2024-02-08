زراعة المفرق : تصفير 230 الف رأس من الحيازات الوهمية للماشية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 8 شباط ( بترا ) -أسفر الترقيم الالكتروني الذي نفذته مديرية زراعة المفرق عن تصفير ما يقارب من 230 الف رأس من المواشي .
وقال مدير زراعة المفرق المهندس حسين الدليجم أن عملية الترقيم الالكتروني جاءت بهدف معالجة معضلة حيازات المواشي الوهمية في محافظة المفرق لافتا إلى أن عملية الترقيم نجم عنها تصفير 230 الف رأس من الماشية والتي تدخل ضمن حيازات المواشي الوهمية .
واضاف أن تعداد المواشي في محافظة المفرق انخفض من مليون إلى 770 الف رأس من الماشية مشيرا إلى أن عمليات الترقيم الالكتروني تمت من عدد من اللجان التي قامت بتفقد قطعان الماشية في كافة أرجاء المحافظة بواقع مرتين وبفاصل زمني سبعة أيام بهدف تحقيق أعلى نسبة من عملية التحقق من اعداد الماشية .
وبين الدليجم أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الترقيم الالكتروني ستعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية من خلال وصول دعم الاعلاف بشقيها الشعير والنخالة الحيازات الحقيقة ما ينعكس إيجابا على زيادة حصة راس الماشية من الأعلاف شهريا إضافة إلى أنها ستساهم في عملية تحسين واقع تربية الثروة الحيوانية باعتباره من القطاعات الاقتصادية الهامة في محافظة المفرق .
--(بترا)
ه ق/ح أ
08/02/2024 19:20:33
MENAFN08022024000117011021ID1107829973
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