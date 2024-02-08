زراعة المفرق : تصفير 230 الف رأس من الحيازات الوهمية للماشية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 8 شباط ( بترا ) -أسفر الترقيم الالكتروني الذي نفذته مديرية زراعة المفرق عن تصفير ما يقارب من 230 الف رأس من المواشي .

وقال مدير زراعة المفرق المهندس حسين الدليجم أن عملية الترقيم الالكتروني جاءت بهدف معالجة معضلة حيازات المواشي الوهمية في محافظة المفرق لافتا إلى أن عملية الترقيم نجم عنها تصفير 230 الف رأس من الماشية والتي تدخل ضمن حيازات المواشي الوهمية .

واضاف أن تعداد المواشي في محافظة المفرق انخفض من مليون إلى 770 الف رأس من الماشية مشيرا إلى أن عمليات الترقيم الالكتروني تمت من عدد من اللجان التي قامت بتفقد قطعان الماشية في كافة أرجاء المحافظة بواقع مرتين وبفاصل زمني سبعة أيام بهدف تحقيق أعلى نسبة من عملية التحقق من اعداد الماشية .

وبين الدليجم أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الترقيم الالكتروني ستعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية من خلال وصول دعم الاعلاف بشقيها الشعير والنخالة الحيازات الحقيقة ما ينعكس إيجابا على زيادة حصة راس الماشية من الأعلاف شهريا إضافة إلى أنها ستساهم في عملية تحسين واقع تربية الثروة الحيوانية باعتباره من القطاعات الاقتصادية الهامة في محافظة المفرق .

--(بترا)

ه ق/ح أ

08/02/2024 19:20:33