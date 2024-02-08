اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تستمع لأبرز احتياجات النساء الحزبيات التدريبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- وفاء زيناتيه- عرضت نساء ممثلات للأحزاب السياسية كافة في المملكة، لأبرز الاحتياجات والأولويات التدريبية التي ستمكنهنّ من بناء وتعزيز قدراتهنّ في العمل الحزبي الفعّال والوصول للمواقع القيادية في الحزب، والمساهمة في تمكين الراغبات منهنّ بالترشّح لخوض العملية الانتخابية.

جاء ذلك، خلال ورشة تشاورية عقدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بعنوان "الاحتياجات والأولويات التدريبية للنساء الحزبيات للوصول للمواقع القيادية والمجالس المنتخبة"، بمشاركة نساء حزبيات للأحزاب السياسية الأردنية كافة.

ومن أبرز الاحتياجات التدريبية التي طالبت بها النساء الحزبيات، خلال جلسة النقاش التي يسّرها مدير مركز الحياة "راصد"، عامر بني عامر، المعرفة المعمقة والتفصيلية بمواد قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، والتثقيف السياسي وتاريخ مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي، تاريخ الأردن السياسي، وكيفية كسب التأييد، والتدريب على كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد ممكن من الرأي العام، ومهارات الحوار بشأن القضايا الوطنية، وكيفية مواجهة والتعامل مع التنمر الإلكتروني، وبناء الثقة في النفس وكيفية مواجهة الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام وكيفية تنظيم الحملات الانتخابية، وغيرها من الاحتياجات.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن اللقاء يهدف إلى الاستماع والاطلاع على أبرز الاحتياجات والأولويات المعرفية والمهاراتية التي تحتاجها النساء الحزبيات خلال هذه المرحلة؛ من أجل التمكّن من العمل الحزبي بفعالية والوصول للمواقع القيادية في الحزب، والمساهمة في تمكّين الراغبات بالترشّح على القوائم الحزبية من خوض العملية الانتخابية، مضيفة أن هذا العمل يأتي في إطار تنفيذ مبادرات ومشاريع محور التمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية المرأة في الأردن (2023-2025)، وفي إطار خطط التعاون ما بين "شؤون المرأة" ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب.

وأضافت علي، أن نتائج هذا اللقاء للنساء الحزبيات، التي حرصت اللجنة أن يكون ممثلا لكافة الأحزاب، ستصب في إطار التحضيرات التي تقوم بها "شؤون المرأة" لعقد برنامج تدريبي متخصص لتمكّين النساء القياديات واللواتي لديهنّ الرغبة أو يفكرنّ مستقبلا في خوض العملية الانتخابية.

وأكّدت أن البرنامج التدريبي، سيستهدف النساء العضوات في الأحزاب ومجالس البلديات والمحافظات والمجالس المُنتخبة، ومن خريجات المدرسة السياسية، والنساء اللواتي لديهنّ خبرة في العمل العام، علما أن اللجنة قد وضعت معايير لاختيار النساء المتدربات.

وبيّنت علي، أن برنامج تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية القادمة الذي تنفذه "شؤون المرأة" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، سيتضمن عددا من الأنشطة.

ومن أبرز هذه الأنشطة، تطوير الدليل التدريبي للراغبات بالترشّح بحيث يتوائم مع السياق الوطني والتعديلات التشريعية الأخيرة، بالإضافة إلى أولويات واحتياجات النساء الحزبيات، وتنفيذ برنامج متخصص لتدريب الفريق الوطني للمدربين، واعتماد البرنامج التدريبي للراغبات بالترشح، وتنفيذ ما لا يقل عن 18 ورشة تدريبية متخصصة تستهدف تدريب نحو 300 امرأة من مختلف المحافظات.

وستتضمن الورش التدريبية كذلك، استضافة متحدثين وخبراء في مجالات العمل السياسي، وعرض قصص نجاح لنساء قياديات تمكّنّ من خوض الانتخابات بنجاح.

وأكّدت مساعدة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للحاكمية المراعية للنوع الاجتماعي، بشرى أبو شحوت، أن البرنامج الذي يتم تنفيذه بقيادة "شؤون المرأة" وعدد من شركائها الوطنيين وبدعم من "الأمم المتحدة للمرأة"، يأتي في إطار الجهود لمساعدة الجهات الوطنية لبناء وتعزيز قدرات النساء في التمكّين السياسي وزيادة تمثيلهم في مواقع صنع القرار ضمن عملية التحديث السياسي التي تقودها الدولة الأردنية.

بدوره، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، إن الأردن مقبل على مرحلة سياسية مهمة، خاصة بعد إقرار التشريعات ذات العلاقة بمخرجات منظومة التحديث السياسي، التي تتيح فرصا أكبر للمرأة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية؛ موضحا أن قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين تضمّنا مواد قانونية تعطيان فرصا أفضل وإيجابية للنساء على صعيد زيادة نسبة تمثيلهنّ في البرلمان سواء عبر القوائم الوطنية (القوائم الحزبية)، أو "كوتا المرأة" أو عبر مسار التنافس على مستوى الدوائر المحلية.

أمّا أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، فعرض لأحدث الإحصائيات الرقمية المتعلقة بمشاركة النساء في الأحزاب وخاصة في المناصب القيادية التنفيذية، قائلا: إنه يوجد على مستوى منصب أمين عام للحزب 2 سيدة، وعلى مستوى منصب نائب أمين عام يوجد 7 سيدات، وعلى مستوى منصب مساعد أمين عام هناك 25 سيدة.

ووفق أبو زيد، بلغت نسبة تمثيل النساء في الهيئات العامة للأحزاب 43.7 بالمئة من أعضاء الهيئات العامة، متجاوزة بذلك النسبة التي اشترطها قانون الاحزاب لتأسيس الحزب وهي 20 بالمئة، مضيفا أن المرأة ممثلة في هذه الأحزاب بجميع الفئات العمرية وبنسبة وازنة، منوها أن نسبة التمثيل الوازنة هذه تتيح للنساء لأن يكن لهنّ صوتا قويا "كأغلبية" داخل الحزب في تعديل بنائه الداخلي وهيكله التنظيمي والأنظمة الأساسية له بما يضمن لهنّ الحقوق والتمثيل العادل داخل الحزب.

ولفت أبو زيد، إلى أن هذه الأرقام بالرغم من أنها "دون الطموح" إلا أنها تعدّ مؤشرا مبشرا بأن الأحزاب بدأت تغيّر مسارها وتستجيب وتدرك لأهمية وجود النساء داخل القيادات التنفيذية لها، وليس فقط كعضوات في هيئاتها العامة فقط.

ووفقا لآخر الأرقام للهيئة المستقلة، أشار أبو زيد إلى أن عدد القيادات التنفيذية لمجموع الأحزاب القائمة والمؤسسة (33 حزبا سياسيا) حتى تاريخه، بلغت 560 قيادة منها 107 لنساء وبنسبة 19 بالمئة؛ علما وجود نسبة تمثيل صفر في القيادات التنفيذية لثلاثة أحزاب.

--(بترا)

وز/م د/ح أ

08/02/2024 19:14:58